Mann beleidigt Kundenbetreuerin im Zug Eine Zugfahrt endet für einen 23-Jährigen im Görlitzer Gefängnis.

Görlitz. Eine Kundenbetreuerin war am Mittwochnachmittag in einem Trilex-Zug während der Fahrt von Löbau nach Görlitz von einem Mann beleidigt worden. Die alarmierte Bundespolizei schickte daraufhin eine Streife zum Görlitzer Bahnhof. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf am Donnerstag mit.

Nach Eintreffen des Zuges stellte sich heraus, dass der Mann und die Trilex-Mitarbeiterin über einen nicht gelösten Fahrschein für einen Hund in Streit geraten waren. Tatsächlich sind gemäß den gültigen Beförderungs- und Tarifbestimmungen der Länderbahn für die Mitnahme großer Hunde Fahrscheine erforderlich. Insofern wurde die Tierhalterin, eine 27-jährige Frau aus der Tschechischen Republik, von den Beamten mit dem Vorwurf des Erschleichens von Leistungen konfrontiert und später angezeigt.

Daraufhin protestierte der tschechische Begleiter und beleidigte die Zugbegleiterin abermals. Als die Identität des Mannes überprüft werden sollte, verweigerte er zunächst Personalien und Ausweis. Anschließend widersetzte er sich der Mitnahme zur Dienststelle und leistete Widerstand. Erst mit angelegter Handfessel gelang der Transport zum Bundespolizeirevier Görlitz.

Während der erkennungsdienstlichen Behandlung wurde ein von der Staatsanwaltschaft Görlitz im Februar 2014 ausgestellten Vollstreckungshaftbefehl gegen den 23-Jährigen entdeckt. Dieser war ausgestellt worden, weil der Mann eine vom Amtsgericht Görlitz wegen Diebstahls angeordnete Geldstrafe von 350 Euro nicht beglichen hatte. Der Verurteilte konnte auch im Revier den Betrag nicht aufbringen und wurde deshalb in die Justizvollzugsanstalt der Neißestadt gebracht.

Ihn erwartet außerdem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und wegen Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. (sz/on)

