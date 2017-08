Mann beim Baumfällen verletzt Ein 56-Jähriger musste am Donnerstagnachmittag mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Ihm war ein Ast auf den Kopf gefallen.

Beim Bäumefällen besteht immer auch Verletzungsgefahr von oben. © Symbolbild: Hübschmann

Ein 56-jähriger Mann ist am Donnerstag, gegen 13.45 Uhr, in einem Waldstück zwischen Rückersdorf und Berthelsdorf von einem Ast getroffen und verletzt worden. Der Mann fällte gerade einen Baum, als dieser gegen einen anderen Baum fiel. Dabei brach ein Ast ab und stürze nach unten. Der traf den 56-Jährigen am Kopf. Mitarbeiter vom ASB-Rettungsdienst versorgten den Verletzten medizinisch. Der Mann wurde schließlich mit einem Rettungshubschrauber in eine Dresdner Klinik geflogen. Auch die Polizei war vor Ort. (mf)

