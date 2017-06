Mann beim Baden plötzlich vermisst Zu einer Suchaktion mussten Feuerwehr und Polizei am Donnerstagnachmittag an die Kiesgrube in Ottendorf-Okrilla ausrücken. Ein Mann war verschwunden.

Mit einem Schlauchboot wurde der See abgesucht. © Rico Löb

Polizei und Feuerwehr mussten am Donnerstag zur Kiesgrube in Ottendorf-Okrilla eilen. Dort wurde gegen 15.50 Uhr ein Mann als vermisst gemeldet. Während eines Badeausfluges war der Mann plötzlich verschwunden. Jedoch ist unklar, ob sich ein Unglück ereignet hat oder der Mann einfach den See verlassen hat, ohne irgendjemanden Bescheid zu sagen.

Die Feuerwehren aus Königsbrück und Laußnitz waren an der Kiesgrube. Auch mit einem Schlauchboot wurde der See abgesucht. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber das Gelände ab. Kurz vor 20 Uhr war die Lage noch immer unklar. Der Mann war nicht gefunden worden.

Das Firmengelände mit dem Badesee ist ein beliebter Platz für Besucher, obwohl das Baden dort verboten ist. (szo)

zur Startseite