Mann bei Verpuffung schwer verletzt

Mann schwer verletzt Lohsa. Bei einer Verpuffung im Ortsteil Koblenz ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 55-Jährige wollte in den frühen Morgenstunden des zweiten Weihnachtsfeiertages seinen Werkstattofen anfeuern. Damit das Feuer etwas zügiger in Gang kommt, verwendete er Bremsenreiniger. Offenbar hat er dabei die im Ofen noch vorhandenen Glutrester übersehen. In der Folge kam es zu der Verpuffung. Der Mann erlitt schwere Brandverletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Schulfenster eingeschlagen Schirgiswalde-Kirschau. Unbekannte haben über die Feiertage zwei Fenster der Goethe-Grundschule in Schirgiswalde beschädigt. An einem Fenster schlugen sie eine Scheibe der Doppelverglasung ein, an einem weiteren beschädigten sie den Rahmen. Angaben zur Höhe des Schadens liegen derzeit nicht vor.

Briefkasten und Zigarettenautomat gesprengt Sohland / Wilthen. Drei junge Männer sprengten in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag einen Briefkasten in Sohland und einen Zigarettenautomaten in Wilthen. Durch die Aussagen einer Zeugin und die sofortigen Maßnahmen der Polizei konnten drei Männer im Alter von 16, 17, 20 Jahren als Tatverdächtige aufgegriffen beziehungsweise ermittelt werden. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch nicht bekannt. Personen kamen bei den Explosionen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Fahrzeuge beschädigt Radeberg. In der Nacht zum 24. Dezember wurden im Stadtgebiet von Radeberg bei insgesamt drei Fahrzeugen die Seiten- oder die Heckscheiben eingeschlagen. Die unbekannten Täter verursachten dadurch einen Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Mann auf den Gleisen Pulsnitz. Eine aufmerksame Pulsnitzerin beobachtete in der Nacht zum Sonnabend, wie ein junger Mann in der Nähe des Konsumrings auf den Bahngleisen entlang schwankte. Sie informierte die Polizei. Eine Streife entdeckte einen 21-Jährigen kurze Zeit später schlafend in der Zughaltestelle. Im Gespräch sagte dieser mit alkoholverklärter Stimme, dass er nach Dresden wolle. Dies war ihm in seinem Zustand nicht mehr zuzutrauen, heißt es von der Polizei. Daher bekam er ein kostenpflichtiges Zimmer in den Gewahrsamsräumen des Kamenzer Polizeireviers, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte.

Lauben aufgebrochen Kubschütz. Im Ortsteil Daranitz wurden in der Nacht zu Sonnabend 15 Gartenlauben aufgebrochen. Die Täter stahlen, was sie konnten: Fernsehgerät, Laptop, Kompressor, Hochdruckreiniger und verschiedene Werkzeuge, darunter zwei Bohrmaschinen und eine Handkreissäge, im Gesamtwert von mindestens 2600 Euro. Der Sachschaden, den die Einbrecher verursachten, beträgt etwa 7500 Euro.

Übermüdet in die Leitplanke Weißenberg. Ein 51-Jähriger war am Sonnabendmorgen mit seinem Transporter auf der A 4 in Richtung Görlitz unterwegs. Kurz hinter der Anschlussstelle Weißenberg kam er mit seinem Opel nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Grund war laut Polizei Übermüdung. Glücklicherweise blieben alle vier Insassen des Fahrzeuges unverletzt. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Der Opel-Fahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs – das ist eine Straftat – verantworten.

Tresor hält stand Bautzen. Kriminelle drangen in der Nacht zum Sonnabend in eine Baustofffirma an der Bautzener Schliebenstraße ein. Die Einbrecher versuchten in einem Büro, den Tresor aufzuschneiden. Das gelang ihnen nicht. Alledings entwendeten sie Werkzeuge. Allein die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 5200 Euro.

Kraftstoff entwendet Schirgiswalde-Kirschau. Dieseldiebe haben am Unterer Lärchenbergweg in Schirgiswalde Beute gemacht. Sie brachen bei einem gesichert abgestellten Lkw Mercedes den Tankdeckel auf und zapften rund 450 Liter Diesel im Wert von rund 550 Euro ab. Der Sachschaden beträgt 50 Euro.

Räder gestohlen Sohland.Zwei Komplettradsätze im Wert von etwa 6000 Euro stahlen Unbekannte am Gewerbering in Sohland. Sie drangen auf das Gelände eines Autohauses ein und bauten die Felgen samt Reifen von zwei Fahrzeugen ab.

Ohne Fahrerlaubnis am Steuer Kamenz. Polizisten fiel am ersten Weihnachtsfeiertag in Kamenz ein 35-Jähriger auf, der ihnen mit seinem Pkw Skoda auf der Bautzener Straße entgegenkam. Da der polizeibekannte Mann offenbar ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, wurde er angehalten. Zusätzlich stellten die Beamten fest, dass an dem Skoda entstempelte amtliche Kennzeichen angebracht waren. Diese gehörten ursprünglich an einen Renault. Ein auf Cannabis durchgeführter Drogenvortest verlief außerdem positiv. Eine Blutentnahme wurde bei ihm durchgeführt und der Skoda vorläufig sichergestellt.

Graffiti gesprüht Laußnitz. Mitarbeiter der Städtebahn riefen am Sonntagmorgen die Polizei. Sie hatten an einem Zug in Laußnitz auf einer Länge von 47 Metern diverse aufgesprühte Motive und Schriftzüge entdeckt. Der Schaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.