Fahrraddiebstahl Weißwasser. Am Montagnachmittag entwendeten Unbekannte in Weißwasser ein Fahrrad. Das Diamant-Rad befand sich an der Gutenbergstraße. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer auf etwa 180 Euro.

Erfolglose Fahrerflucht Weißwasser. Am Montagabend kam es in Weißwasser auf der Werner-Seelenbinder-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein zunächst Unbekannter stieß beim Einparken mit seinem Mitsubishi gegen einen dort stehenden Mazda. Der Verursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Anhand von Abriebspuren ermittelte eine Streife das unfallverursachende Fahrzeug. Der 81-jährige Halter räumte den Unfall ein. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Verkehrspolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Unfallflucht.

Werkzeuge gestohlen Sohland an der Spree. In der Nacht zu Dienstag sind Unbekannte in Wehrsdorf in eine Lagerhalle eingedrungen. Dort stahlen sie diverse Werkzeuge, die Bauarbeiter in der Halle abgelegt hatten. Den Schaden bezifferte der Eigentümer in Summe mit rund 3500 Euro.

Messgeräte gestohlen Olbersdorf. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes sind in Olbersdorf Unbekannte in einen VW T 5 eingebrochen. Das Baustellen-Fahrzeug parkte an der Straße Oberer Viebig. Aus dem Laderaum stahlen die Täter diverse Präzisionsmessgeräte im Gesamtwert von rund 10000 Euro. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.

Mann bei Gartenarbeit gestorben Herrnhut. Am Dienstagnachmittag entdeckten Passanten in Großhennersdorf einen leblosen Mann. Der 75-Jährige lag in seinem Garten Am Endeberg. Den ärztlichen Untersuchungen nach war der Senior offenbar während der Gartenarbeit eines natürlichen Todes gestorben.

Mädchen fällt aus Asylbewerberunterkunft Zittau. Am Mittwochvormittag wurde eine 13-Jährige gegen Mittag schwer verletzt am Fuße eines Gebäudes am Portsmouther Weg in Zittau entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, war das junge Mädchen offenbar aus einem Fenster eines Obergeschosses der Asylbewerberunterkunft gestürzt. Ein Rettungshubschrauber brachte die 13-Jährige in ein Krankenhaus. Warum das Kind aus dem Fenster stürzte, ist derzeit noch unklar. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gibt es bisher nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachschaden mit Böller verursacht Görlitz. Unbekannte haben am Dienstagabend Pyrotechnik auf ein Wohngrundstück Am Hirschwinkel in Görlitz geworfen. Der vermutlich aus Osteuropa stammende Böller beschädigte ein Garagentor. Auch ein Bewegungsmelder und eine Lampe wurden durch den Knaller beschädigt. Der Sachschaden wurde in Summe auf rund 500 Euro beziffert.

Polizei ermittelt nach körperlicher Auseinandersetzung Görlitz. In der Nacht zu Mittwoch kam es auf dem Postplatz in Görlitz zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei gerieten eine 16-jährige deutsche Frau und ein 18 Jahre alter afghanischer Mann zunächst verbal und schließlich auch tätlich aneinander. Beide Personen verletzten sich dabei leicht. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig.