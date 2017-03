Mann bedroht Neunjährigen Ein offenbar Betrunkener fischte an einer Bischofswerdaer Bushaltestelle ein weggeworfenes Pausenbrot aus dem Mülleimer und biss hinein. Als sich Kinder angeekelt abwendeten, zückte der Mann ein Messer. Das und mehr in unserem Polizeibericht.

© dpa

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, bei dem ein Mann am Montag in Bischofswerda ein Kind bedroht und angegriffen hat. Der als ungepflegte beschriebene Mann hatte gegen 12 Uhr an der Bushaltestelle Süd an der Neustädter Straße in einem Abfalleimer gewühlt. Als er ein Pausenbrot fand und hinein biss, wandten sich einige Kinder an der Haltestelle angeekelt ab. Daraufhin packte der Mann einen Neunjährigen am Kragen und holte ein Taschenmesser aus seiner Hose hervor. Als die anderen Kinder vorgaben, die Polizei anzurufen, ließ der Unbekannte den Jungen los und rannte in Richtung einer Tankstelle davon. Den Angaben nach roch er nach Alkohol, war etwa 175 cm groß, schlank, hatte kurze, graue Haare und trug eine schwarze Hose sowie eine Jacke mit roten Querstreifen. (szo)

Polizeibericht vom 8.März zurück 1 von 7 weiter Polizei rettet einer Frau das Leben Kamenz. Eine Streife des Polizeireviers Kamenz hat einer Frau am Dienstagabend das Leben gerettet. Die 31-Jährige hatte ihre Betreuungseinrichtung im Kamenzer Stadtgebiet verlassen und befand sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation. Eine Streife suchte den Bahnhof ab und entdeckte die Gesuchte. Sie stand im Gleis vor dem Tunnelportal und wartete auf die Einfahrt der nahenden Städtebahn. Die Beamten retteten die Frau und warnten den Zugführer vor der Gefahr. Mann bei Unfall verletzt Radeberg/Dresden. Am Mittwochmittag wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall auf der Radeberger Landstraße verletzt. Ein 50-Jähriger war mit seinem BMW aus Richtung Radeberg in Richtung Dresden unterwegs. In einer Rechtskurve kam er auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem VW Golf zusammen. Dieser rutschte gegen die Leitplanke. Der 61-Jährige Golffahrer musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden summiert sich auf rund 16 500 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte Alkoholgeruch bei dem BMW-Fahrer fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,32 Promille. Die Polizisten veranlassten eine Blutentnahme und nahmen den Führerschein des 50-Jährigen in Verwahrung. Reifenplatzer auf der A 4 Bautzen. Ein Reifenplatzer sorgte am Dienstagnachmittag für Probleme auf der A 4 bei Bautzen. Der Reifen gehörte zu einem Autokran. Einige Gummistücke flogen über die Mittelleitplanke bis auf die Gegenfahrspur und trafen die Frontscheibe eines in Richtung Görlitz fahrenden Lkw. Der 48-jährige Fahrer der Volvo-Zugmaschine blieb unverletzt. An der Frontscheibe entstand Schaden von etwa 500 Euro. Der Kranfahrer informierte die Polizei. Ein Pannendienst kümmerte sich um die Havarie. Berauscht unterwegs Uhyst. Unter Drogeneinfluss fuhr ein Mann am Dienstag über die A 4. Eine Streife des Autobahnpolizeireviers kontrollierte den in Polen zugelassenen BMW bei Uhyst. Ein Schnelltest verriet den Konsum von Marihuana. Zudem hatte der 36-jährige Pole eine geringen Menge der Droge bei sich. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt, stellten das Betäubungsmittel sicher und veranlassten eine Blutentnahme. Räder gestohlen Bautzen. Diebe haben am Dienstag zwei Räder in Bautzen gestohlen. Vor der Grundschule an der Friedrich-List-Straße verschwand ein Mountainbike der Marke Focus war im Wert von 300 Euro. Auf dem Bahnhofsvorplatz bauten Diebe im Tagesverlauf das abgeschlossene Vorderrad aus einer Gabel aus und verschwanden mit dem Rest des schwarz-grünen Mountainbikes der Marke Cube. Der Eigentümer schätzte den Schaden auf rund 600 Euro. Unterführung beschmiert Bautzen. Unbekannte haben am Dienstag Treppenaufgänge, die Unterführung und einen Snack-Automaten am Bautzener Bahnhof mit Farbe beschmiert. Dabei handelte es sich nach Polizeiangaben allerdings nicht um Schriftzüge oder Zeichen mit politischem Hintergrund. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach ermittelt wegen Sachbeschädigung. Ungewöhnlicher Autodiebstahl Kodersdorf. Einen ungewöhnlichen Diebstahl haben Polizisten am Mittwoch auf der A 4 bei Kodersdorf aufgeklärt. Sie stoppten einen Skoda-Fahrer, der offenbar mehrere Kreditraten für das Auto nicht bezahlt hatte. Daraufhin hatte das Autohaus im nordrhein-westfälischen Wipperfürth den Wagen auf einem Betriebsgelände abstellen lassen. Dort hatte es der Mann allerdings mithilfe eines Zweitschlüssels wieder abgeholt. Die Firma zeigte den Diebstahl an. Ein Staatsanwalt entschied, dass der 49-jährige Deutsche nach der Feststellung seiner Personalien und einer Vernehmung weiterfahren durfte. Die Kriminalpolizei im Oberbergischen Kreis ermittelt nun weiter zu dem Fall.

Hinweise an: 03591 3560

zur Startseite