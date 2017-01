Mann aus verrauchter Wohnung gerettet Feuerwehr und Polizei haben in Görlitz einen Mann aus seiner Wohnung gerettet. Der hatte geschlafen, als die Einsatzkräfte kamen.

Görlitz. Die Feuerwehr hat am Montagabend im Stadtteil Königshufen eine Wohnungstür geöffnet, um einen Mieter zu retten. Das bestätigt Einsatzleiter Michael Stelzig gegenüber der Sächsischen Zeitung. Demnach sei im ersten Stock eines Hauses an der Lausitzer Straße ein Rauchmelder ausgelöst worden. „Wir mussten die Wohnungstür gewaltsam öffnen und eine Person an den Rettungsdienst übergeben, der sie dann mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Görlitzer Klinikum fuhr“, berichtet Einsatzleiter Michael Stelzig.

Zu löschen gab es indes nichts. Die Kameraden mussten aber einen Topf mit angebranntem Essen vom Herd nehmen, den Herd ausschalten und die Wohnung mit einem starken Lüfter entrauchen. Nach genau einer Stunde war für die Wehren der Einsatz beendet. Daran beteiligt waren 20 Mann der Berufsfeuerwehr Görlitz sowie der Ortsfeuerwehren Klingewalde/Königshufen und Ludwigsdorf.

Auch die Polizei war vor Ort, wie Tobias Sprunk, Sprecher der Polizeidirektion, bestätigt. Die Beamten brachten den Bewohner zum Rettungswagen. Der Mann habe geschlafen, als sich die Feuerwehr Zutritt zur Wohnung verschaffte. „Der 56-Jährige ist offenbar eingeschlafen, während das Essen auf dem Herd stand“, so der Polizeisprecher.

Als die Polizisten ihn aus der Wohnung führten, habe er sich kurz gesträubt. Zudem wurden bei ihm ein Atemalkoholtest gemacht und 2,38 Promille festgestellt. Nachdem der Mann im Klinikum behandelt wurde, konnte er wieder nach Hause, so Tobias Sprunk. Eine Gefahr für die anderen Bewohner des Hauses habe durch die Rauchentwicklung nicht bestanden. (szo/rs/dab)

