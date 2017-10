Mann aus verrauchtem Haus gerettet Die Sohlander Feuerwehr musste am Sonnabend an die Bergstraße ausrücken. Grund dafür war ein qualmender Ofen.

© Symbolfoto: dpa

Zu einem völlig verqualmten Wohnhaus am Sohlander Bergweg sind 14 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sohland am Sonnabendvormittag ausgerückt. Ein Pflegedienst, der einen in dem Haus lebenden alten Mann betreuen wollte, hatte gegen 10.30 Uhr Alarm geschlagen.

„Ausgerüstet mit schwerem Atemschutz begab sich ein Angriffstrupp in das Gebäude. Als Ursache für die starke Verrauchung stellte er einen brennenden alten Ofen fest, aus dem es an mehreren Stellen heftig qualmte“, berichtet der Pressesprecher der Sohlander Feuerwehr Rico Hentschel. Rettungsdienst und Notarzt wurden nachgefordert. Der Bewohner des Hauses kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

„Löschmaßnahmen war nicht notwendig“, sagt Rico Hentschel. Die Feuerwehrleute belüfteten und entrauchten das Gebäude längere Zeit mit einem Hochleistungslüfter. Das Haus wurde vorübergehend als nicht bewohnbar erklärt. Für die Kameraden war der Einsatz nach rund anderthalb Stunden beendet. (SZ/ks)

