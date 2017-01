Mann aus Bernstadt festgenommen Ein Mann schlägt in Görlitz einen anderen mit einer Schaufel zu Boden.

Symbolfoto © dpa

Zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern ist es am Sonntagmorgen auf der Hotherstraße gekommen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Montag mitteilte, waren ein 32-Jähriger und ein 38-Jähriger in Streit geraten. Dabei schlug der jüngere Mann dem älteren schließlich mit einer Schaufel gegen den Kopf. Der Mann ging zu Boden, verlor das Bewusstsein. Der 32-Jährige ließ sein Opfer liegen und flüchtete.

Die beiden Männer waren zuvor auf einer öffentlichen Veranstaltung in einem Klub auf der Hotherstraße in Streit geraten und hatten sich in der Folge vor das Gebäude begeben. Der Geschädigte erlitt schwere Verletzungen. Zeugen informierten die Polizei und den Rettungsdienst. Der 38-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Polizisten konnten den Tatverdächtigen später am Sonntag in einer Wohnung in Bernstadt auf dem Eigen festnehmen. Gegen ihn bestand bereits ein Haftbefehl in anderer Sache. Der 32-Jährige stand zum Zeitpunkt seiner Festnahme unter Alkoholeinfluss. Ein Atemtest ergab einen Wert von umgerechnet 1,08 Promille. Zudem stellten die Beamten bei der Durchsuchung des Mannes mehrere Pillen sicher, bei denen es sich wahrscheinlich um Betäubungsmittel handelte.

Der Beschuldigte wurde am Montag dem Ermittlungsrichter im Amtsgericht Görlitz vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zu den genauen Geschehnissen dauern an und werden vom Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz geführt. (szo)

