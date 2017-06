Mann auf den Gleisen Wegen eines Betrunkenen verzögerte sich in Görlitz die Abfahrt eines Zuges. Das hatte Auswirkungen bis nach Bischofswerda.

Bahnsteig 11/12 im Görlitzer Bahnhof. © Symbolfoto: Nikolai Schmidt

Görlitz. Ein Betrunkener hat am Dienstagabend in Görlitz für die verspätete Abfahrt eines Odeg-Zuges nach Bischofswerda gesorgt. Eine Passagierin hatte den Mann kurz vor Abfahrt des Zuges auf den Gleisen gesehen und den Zugbegleiter informiert. Der überprüfte das und barg den sichtlich angetrunkenen Mann, der tatsächlich und wohl mehrfach in die Gleise gefallen war.

Der Pole, der kaum noch sprechen konnte, wurde aufgrund seines Zustandes im Fahrradabteil untergebracht, um seine Sicherheit gewähren zu können. Die alarmierte Polizei stützte den Mann schließlich und führte ihn aus dem Zug. Der Mann wurde nach Angaben eines Sprechers der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf in Schutzgewahrsam genommen und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Abfahrt des Zuges verzögerte sich um 18 Minuten. Um den nach Dresden weiterreisenden Fahrgästen in Bischofswerda ihren Anschluss zu ermöglichen, wartete hier die aus Zittau kommende Regionalbahn entsprechend. (szo)

zur Startseite