Mann auf dem Mast

Nein, das ist kein Lebensmüder. In Kesselsdorf bekommen die Hochspannungsmasten gerade einen neuen Rostschutz. © Karl-Ludwig Oberthür

Passanten müssen sich an den Anblick vermutlich erst gewöhnen. Weil der Rostschutz an fünf Hochspannungsmasten in Kesselsdorf erneuert wird, sind deswegen noch bis Mitte September Arbeiter auf den bis zu 25 Meter hohen Konstruktionen unterwegs. Wie die Sprecherin des Energieversorgers Enso, Claudia Kuba, mitteilt, haben die Arbeiten zum Anfang der Woche begonnen. Zunächst wird der alte Rostschutz heruntergebürstet.

Die fünf Masten in Kesselsdorf gehören zur Leitung, die vom Stausee Oberwartha nach Freital-Döhlen führt. Sie wurden 1992 errichtet. „Etwa alle 25 Jahre muss der Korrosionsschutz an den Masten erneuert werden“, so Kuba. Bei guter Pflege könnten die Masten bis zu 70 Jahre ihren Dienst verrichten. Die Enso, die insgesamt 180 solcher Masten in ihrem Versorgungsgebiet in Ostsachsen stehen hat, investiert jedes Jahr rund 1,8 Millionen Euro für solche Instandsetzungsarbeiten. Das Vorhaben in Kesselsdorf kostet 75 000 Euro und wird von einer Spezialfirma ausgeführt.

Nachdem der alte Rostschutz komplett abgetragen ist, kommen zwei neue Schichten auf das Metall – eine Grundbeschichtung und eine Deckschicht. Weil die Schichten trocknen müssen, sind die Arbeiter auf gutes Wetter angewiesen.

Trotz der Arbeiten fließt weiter Strom. Die Masten haben einen Träger links und einen rechts mit jeweils drei Leitungen. Je nachdem, wo die Arbeiter gerade unterwegs sind, wird der Strom halbseitig abgestellt. „Die Versorgungssicherheit ist gewährleistet“, so Kuba.

