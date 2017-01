Gut zu wissen Manitu kocht Suppe Ein neuer Pirnaer Verein will die sozialen Angebote in Pirna ergänzen. Am Sonntag wird erst einmal getrödelt.

Viele Köche verderben die Suppe: In diesem Fall nicht. Cindy Scharm und Marcel Wolf wollen mit ihrem Manitu-Verein eine Begegnungsstätte aufbauen, zu der auch eine Suppenküche gehören soll. Am Sonntag beim Trödelmarkt für alle soll Geld dafür gesammelt werden. © Norbert Millauer

Manches würde nicht, wenn man am Anfang wüsste, was einen erwartet. Cindy Schwarm hat einfach begonnen und dreht nun auch trotz Umwegen nicht mehr um. Ihre Idee nimmt immer mehr Gestalt an. Mit Freunden hat sie den Manitu-Verein gegründet und Großes vor. Stadtteilladen, Begegnungsstätte, Suppenladen und am Sonntag zum Auftakt einen Flohmarkt.

Ausgangspunkt der Gedanken war die Überlegung, etwas für Obdachlose zu machen, sagt Cindy Schwarm. Sie brauchen nicht nur einen Platz zum Übernachten, eine selbstständige Wohngemeinschaft zum Beispiel, sondern auch Essen, Beschäftigung. Schnell merkten Cindy Schwarm und ihre Mitstreiter, das ist ein anspruchsvolles Programm. Sie konzentrieren sich jetzt auf drei erste Schwerpunkte: Suppenküche, Stadtteilladen und Treffpunkt.

Cindy Schwarm spricht in ihrer Freizeit mit der Stadt Pirna, mit der Tafel und anderen, die in diesem sozialen Bereich bereits aktiv sind. „Ich merke, das ist doch ganz schön umfangreich“, sagt sie. Auf eine Frage auf Facebook gab es zahlreiche Reaktionen. Inzwischen wollen neben den Vereinsmitgliedern 15 Leute mitmachen. Darunter auch Leute mit Gesundheitspass, was für die künftige Küche wichtig ist. Ein Künstler hat schon mal Bilder für die noch nicht vorhandenen Räume angeboten. Ein junger Mann unterstützt den Verein, indem er anbot, die Internetseite zu machen. Viele Köche verderben den Brei, machen die Manitu-Suppe aber kräftig, sagt Cindy Scharm.

„Wir wollen bestehende Angebote ergänzen, ausloten, was fehlt.“ So haben sich die Manitus auch von einem sozialen Möbeldienst verabschiedet, denn den gibt es von der Diakonie schon. Und die Suppenküche soll nicht nur für Obdachlose, sondern für sozial Bedürftige insgesamt sein. Auch Kinder sollen hier ein warmes Mittagessen erhalten. Wo die Küche eingerichtet wird, wird noch geprüft. Auch dazu werden Gespräche, unter anderem mit der städtischen Wohnungsgesellschaft geführt. „Die Altstadt wäre schon optimal, weil zentral und gut für alle erreichbar“, sagt Cindy Schwarm.

Der Flohmarkt am 5. Februar ist eine erste öffentliche Aktion des Manitu-Vereins. Viele Kleiderspenden wurden bereits direkt an Obdachlose und Bedürftige weitergegeben. Nun soll mit dem Flohmarkt auch ein bisschen Geld für den Stadtteilladen und die Begegnungsstätte, die ersten beiden Projekte, erwirtschaftet werden. „Und natürlich gibt es neben Sachen, Kaffee und Kuchen auch Suppe.“

Bei Manitu denken viele an den Film „Der Schuh des Manitu“. Die Pirnaer assoziieren damit die Energie, die sich Indianern in der Natur offenbart. Energie, die sie weitergeben wollen. Und sie haben ihre ganz eigene Erklärung für das Wort Manitu gefunden. Für sie steht es für „Menschen in ausweglosen Notlagen – individuell, tatkräftig, unterstützend“. Dazu soll eines Tages auch eine Wohngemeinschaft für Obdachlose gehören, in der sie – wenn sie wollen – wieder ins „normale“ Leben zurückkehren können. Die WG soll „eine Insel auf Zeit“ sein, die sich durchaus auch in Heidenau befinden könnte.

Die Ideen und die Realität

Cindy Scharm ist gelernte Augenoptikerin, kam vor drei Jahren aus Potsdam nach Pirna, arbeitet jetzt in Glashütte in der Uhrenfabrik Lange und bezeichnet sich selbst als kleine Weltverbessererin. Die Idee zu Manitu entstand mit Freunden. „Da sprudelte es nur so von Ideen.“ Nun werden die Schritte kleiner, weil eben doch viel dran hängt. Aber: „Ich bin guten Mutes, dass es klappt“, sagt Cindy Scharm. „Man muss einfach dran bleiben, wenn man es nicht probiert, kann es auch nicht funktionieren.“ Auf dem Weg hat Cindy Schwarm bereits viele Leute getroffen, die ähnlich denken und den Verein unterstützen. „Das zeigt aber auch, wir werden gebraucht.“

Flohmarkt, 5. November, 10 bis 16 Uhr, Kirchplatz 3

