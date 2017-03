Mangelware Haus Der Immobilienmarkt in Niesky ist angespannt. Wer hier Eigentümer sein will, braucht Zeit für die Suche und Glück.

Das Luftbild zeigt die Holzhaussiedlung an der Nieskyer Christophstraße. Nicht nur hier verkaufen sich Häuser wie die sprichwörtlichen heißen Semmeln. Quelle: Sachsenhits Film Niesky

In der Immowelt gibt es viel zu sehen. Haus zum Kaufen in Niesky gesucht: 13 Einträge bringt das Internetportal in Sekundenschnelle. Das widerspricht der landläufig immer öfter geäußerten Meinung, dass es in Niesky quasi keinen Markt für Häuser mehr gibt. Die SZ hat sich des Themas angenommen. Stößt Niesky tatsächlich an seine Grenzen? Ziehen junge Familien oder auch ältere Rückkehrer anderswohin, weil sie sich den Traum vom eigenen Haus in Niesky nicht erfüllen können?

Wer sich im weltweiten Netz nach Nieskyern Häusern umschaut, bekommt erst einmal eine Auswahl. Sogar ein Holzhaus ist dabei. Die denkmalgeschützte Immobilie ist so eine Art Urgestein unter den Angeboten. Denn nicht nur in aller Welt wurden industriell gefertigte Holzhäuser der Nieskyer Firma Christoph & Unmack aufgestellt. Natürlich gibt es auch in Niesky verschiedene Holzhaussiedlungen. Wo genau dieses Haus mit einer Wohnfläche von 105 Quadratmetern und knapp 600 Quadratmeter Grundstück liegt, verrät der Ostritzer Makler erst, wenn sich ein Interessent persönlich meldet. Eine Angabe gibt es immerhin zum Preis: 115 000 Euro wollen die Verkäufer für ihr Holzhaus. Mit 130 000 Euro kostet ein Drei-Familien-Haus mit rund 300 Quadratmetern Wohnfläche und einem 1 040 Quadratmeter großen Grundstück nur wenig mehr, doch das ist dafür modernisierungsbedürftig, wie der zuständige Bautzener Makler beim Exposé mitteilt. Die großzügige Villa mit 360 Quadratmetern Wohnfläche und 2 000 Quadratmetern Grundstück, die ein Senftenberger Makler im Portfolio hat, ist für 280 000 Euro zu haben.

Ob das das Richtige für die junge Familie wäre, ist zu bezweifeln. Die Frage, ob er ein Haus mit gut 100 Quadratmetern Wohnfläche und mehr als 500 Quadratmetern Grundstück anzubieten hat, verneint David Kruse von der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien. Seit gut 14 Monaten ist er als Makler für Niesky und Umgebung zuständig. „Wer ein Einfamilienhaus in Niesky sucht, hat es schwer. Die Nachfrage ist größer als das Angebot“, sagt er. David Kruse hat auch festgestellt, dass Niesky beliebt ist als Standort. „Einige sagen direkt, sie wollen Niesky oder gar nichts.“ Er nutzt eine Interessentendatenbank, wo er festhält, wer was und wo sucht. 83 Einträge enthält die Datenbank aktuell, gesucht werden auch Eigentumswohnungen und Grundstücke. Wer sofort loslegen will, dem kann der Sparkassenmakler aktuell ein modernisierungsbedürftiges Haus an der Rothenburger Straße, zwei Doppelhaushälften an der Ludwig-Ey-Straße und an der Straße An Heinrichsruh anbieten.

Das gewünschte Eigenheim kann auch Tilo Schönherr nicht bieten. Das in Niesky und Görlitz tätige Immobilien- und Baubüro, in dem Schönherr mit seiner Tochter Kristina Nevries arbeitet, ist unter anderem als Hausverwalter aktiv. Gemakelt werden vor allem Eigentumswohnungen, so der Nieskyer. „Viele Häuser gehen in Niesky unter der Hand weg, ohne Makler“, sagt Tilo Schönherr. Dabei ist das Geld für den Makler, der meist zwischen sechs bis sieben Prozent Provision auf den Verkaufswert bekommt, nicht rausgeschmissen. Denn er begleitet den Verkäufer nicht nur bis zum unterschriftsreifen Vertrag beim Notar, er hat auch eine gewisse Garantiepflicht für das Verkaufsobjekt, so Tilo Schönherr. Wer in Niesky kein Haus findet, könne auch bauen, wirbt er für Niesky. Denn sowohl im städtischen Baugebiet am Wiesenweg sind noch Grundstücke zu haben wie auch auf Bauland, das in See die Kirchengemeinde anbietet.

Zwei große Wohnhäuser mit insgesamt 21 neuen Mietwohnungen entstehen zurzeit an der Nieskyer Schulstraße. In gut sieben Wochen sollen die ersten bezogen werden , sagt Matthias Schur von der Firma Schur Immobilien. Seine Frau, Stephanie Schur, kümmert sich nicht so sehr um Häuser und Grundstücke, sondern verwaltet den Wohnungsbestand des Schur-Imperiums. Das gewünschte Einfamilienhaus sei nicht auf Lager. Da verweist Matthias Schur auf die Angebote der Immobilien-Internetportale. In einem nächsten Projekt werde man sich mit den Eigentumswohnungen beschäftigen, vielleicht in einem Nieskyer Bestandsgebäude. Auch das Thema Reihenhausbau werde man sich ansehen , kündigt Matthias Schur an.

