Mangelnde Mülltrennung verursacht Kosten Biotonnen im Landkreis werden nicht konsequent genutzt. Aber die Abfallwirtschaft stimmt noch etwas bedenklich.

Landkreis Görlitz. Die Einwohner des Landkreises haben 2016 insgesamt 88 Kilo Restabfall pro Einwohner produziert. Damit ist die Menge um einen Kilo zum Vorjahr gestiegen. Das teilt der Regiebetrieb Abfallwirtschaft mit. Beim Sperrmüll liegt die Zahl bei 33 Kilo je Einwohner – ein Plus von zwei Kilo. Bei Papier, Pappe und Kartonagen lagen die Mengen bei 38 Kilo. Keine Veränderungen gab es bei Weiß-Grün-Braunglas. Hier sammelte der Regiebetrieb 26 Kilo. Das gilt auch für Leichtverpackungen mit 40 Kilo und für Schadstoffe mit einem Kilo.

Zugenommen hat der Trend zur Eigenkompostierung. Das zeigen sich bei den Bioabfällen mit einem Anstieg um vier auf 96 Kilo. Trotzdem landen noch zu viele Bioabfälle in den Restmülltonnen. „Würde die Biotonne konsequent genutzt oder Bioabfälle sachgerecht kompostiert, könnten die Bürger Kosten sparen“, heißt es. Nicht der richtige Weg dafür seien nach wie vor die Fehlwürfe in den Gelben Sack und die Gelbe Tonne. Besonders in Großwohnanlagen werde das immer wieder festgestellt. Bedenklich stimmen die Waldverkippungen. Im Vorjahr mussten beispielsweise 240 Altreifen, 24 Tonnen Restabfall und 1,3 Tonnen Elektrogeräte entsorgt werden. (szo)

