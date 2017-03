Mangeln sind längst Mangelware Die Zeit öffentlicher Wäscherollen ist vorbei. In Görlitz gab es mal in jedem Viertel welche. Wo sind sie geblieben?

zurück Bild 1 von 3 weiter So eine Wäscherolle kam unter die eigentliche „Rolle“. Der erste Schritt beim Mangeln war stets das Aufwickeln der Wäschestücke auf die einem langen Nudelholz ähnelnden Kaulen. Die „rollte“ der schwere Mangelkasten dann hin und her. © Archivfoto: Klaus-Dieter Brühl So eine Wäscherolle kam unter die eigentliche „Rolle“. Der erste Schritt beim Mangeln war stets das Aufwickeln der Wäschestücke auf die einem langen Nudelholz ähnelnden Kaulen. Die „rollte“ der schwere Mangelkasten dann hin und her.

Die schon modernere Version der Kaltmangel von Hagenwerder wurde 2012 abgebaut. Ortschaftsrätin Heide-Marie Paul hatte die Rolle seit 2007 ehrenamtlich betreut.

In Reichenbach glättete Marianne Michalke einst ihre Wäsche und die von Bekannten noch mit einer uralten Rolle. Mittlerweile ist auch dieser Mangelort Geschichte.

Görlitz. Am kleinen Häuschen auf dem Nelkenweg in der Landeskronsiedlung klebt ein Schild an der Tür: „Die Rolle ist geschlossen.“ Auch in Hagenwerder und Kunnerwitz ist das so, beides Orte, in denen es einst an Rollen nicht mangelte. Damals, als die Oma von Mangelware sprach und der Opa fragte: „Na, gehen wir wieder ins Kaltwalzwerk?“ Und beide erinnerten sich ihrer Jugend, als aus manchem Radio das kesse Lied tönte: „Komm hilf mir mal die Rolle dreh’n, du bist so dick und stramm ...“

Ab den 1930er Jahren kamen dann auch dünne Mangler mit der Wäsche klar, als die ersten Elektromotoren die schweren Handkurbeln der Wäscherollen ersetzten. Heute dagegen wissen jüngere Leser vielleicht schon nicht mehr, wovon hier überhaupt die Rede ist. Es sei ihnen erklärt:

Druck gemacht: Walzen und Gewichte pressten neuen Glanz in die Wäsche

Ab dem 19. Jahrhundert wurden Kaltmangeln zum Glätten von Wäsche verwendet. Solche Maschinen verfestigten die Fasern allein durch kräftigen Druck, dadurch erhielten Wäschestücke neuen Glanz. Beim Kaltmangeln wurde trockene oder mäßig befeuchtete Wäsche mit Mangeltüchern aus Leinen um Holzwalzen gewickelt, die offiziell Doggen hießen, von den Omas unserer Region aber meist Kaulen genannt wurden. Diese Wickel kamen dann unter einen Kasten, der über sie hin- und herrollte – daher der volkstümliche Name „Rolle“. Der Kasten war mit großen Steinen gefüllt und dadurch je nach Mangel-Größe bis zu mehreren Tonnen schwer. Die Bestückung mit den Kaulen erfolgte über zwei sich wechselseitig öffnende Schutzgitter. Eine spezielle Mechanik ermöglichte das Öffnen erst bei Anhalten des Kastens auf der jeweils anderen Maschinenseite.

Zwar gab es auch kleinere Wringer, die nach dem Mangelprinzip funktionierten, doch weil sich nicht viele selbst ein solches Gerät leisten oder hinstellen konnten, gab es bis in die 1950er Jahre Läden, in denen Haushaltswäsche gemangelt wurde. Später wurden die meisten der großen Kaltmangeln nebenbei privat oder in kollektiven Einrichtungen betrieben. Die Hausfrauen konnten sich in einem Mangelbuch die Zeit für die Rollerei reservieren und gegen Bezahlung die Anlage in Betrieb nehmen, meist kostete das 30 Pfennig je Stunde.

Gab es 1940 noch 29 offizielle Mangelbetriebe in Görlitz, sind für die DDR-Zeit keine Zahlen belegt. Aber jeder Ältere kennt wenigstens eine Rolle, denn es gab sie in jedem Viertel, ob Fleischerstraße 15 oder Friesenstraße 3, ob Paul-Taubadel-Straße 10 oder Carl-von-Ossietzky-Straße 7, ob an der „Bärenschenke“ Zittauer Straße oder in einer Garage auf der Hans-Beimler-Straße – überall standen die etwa vier Meter langen, wuchtigen Wäscherollen in Kellern, Hinterhäusern oder eben Garagen.

Hergestellt waren die meisten dieser Ungetüme nicht weit entfernt von Görlitz in Franz und Eduard Seilers Maschinenfabrik Liegnitz. Der seinerzeit größte Wäschemangelhersteller Deutschlands wurde im Jahr 1945 von der Roten Armee zerstört.

Geschichte gemacht: Wenige Rollen haben jetzt sogar Denkmalschutz

Heute verzeichnet das sächsische Innenministerium im gesamten Freistaat 26 unter Denkmalschutz stehende Wäscherollen. Aus Görlitz ist keine dabei, doch auch hier sind selbst die wenigen verbliebenen Exemplare ohnehin Geschichte. Eines der letzten steht in dem kleinen Häuschen auf dem Nelkenweg. Bis zu seinem Tod 2015 betrieb Karl-Heinz Zölfel dort die Mangel, seine acht Jahre zuvor gestorbene Frau hatte zu DDR-Zeiten hier die Wäsche für den VEB Dienstleistungen gerollt und nach der Wende die Mangel selbstständig betrieben. Bis 2016 kümmerte sich Nachbar Andreas Brinck noch um den immer weniger genutzten Rollbetrieb, tauschte auch einige Teile der Anlage aus. „Denn die ist mittlerweile überall vom Holzwurm befallen und sehr marode“, erzählt er. Aus Sicherheitsgründen wurde abgeschaltet. „Zum Schluss gab es nur noch vier Kundinnen“, ergänzt Horst Francke, Zölfels Schwiegersohn. Er weiß, dass das Häuschen in den 1930er Jahren vom Siedlerverein errichtet wurde, aber keine Eigentumsunterlagen vorhanden sind. Wie es weitergeht, will die Stadtverwaltung erst noch prüfen. „Die Rolle aber ist definitiv am Ende“, betont er. Der Bedarf reiche einfach nicht mehr aus, um zu reparieren – und den notwendigen Tüv könne sowieso keiner bezahlen.

Das ist auch in Hagenwerder so. Dort gab es eine bereits modernere Variante einer großen Kaltmangel. Sie stand in jenem Teil des Ambulatoriums, der vor einigen Jahren abgerissen wurde. „Da kam die Rolle raus. Die Teile lagern im neuen Gemeindezentrum“, berichtet Heide-Marie Paul, die seit 2007 die Mangel betreute. Aufgebaut aber wird die Rolle nicht mehr. „Dafür und für die Wartung hat die Stadt kein Geld“, sagt sie, kann das aber auch gut verstehen: „Zuletzt kamen zur Mangel nur noch zwei, drei Frauen, und die waren nicht mal aus Hagenwerder.“

In Kunnerwitz wurde 2014 die Mangel abgebaut. „Sie war technisch verschlissen und wurde entsorgt“, teilt Stadtsprecherin Sylvia Otto mit. Bereits vor 20 Jahren außer Betrieb ging die Wäschemangel, die im Keller des Freisebades stand. Nach dessen Schließung im Dezember 1997 gab es auch keine Nachfragen nach einem Aufbau der alten Kaltmangel an einer anderen Stelle.

Schluss gemacht: Neue Stoffe, neue Technik – die alte Mangel ist am Ende

Mit Erfindung der Heißmangel verlor die alte Rolle an Bedeutung. Ab 1960 gab es aber auch für Haushalte konzipierte kleinere Kaltmangeln, im Osten Deutschlands hergestellt vom Kombinat Textima. Und auch die für Wäsche verwendeten Materialien wurden weiterentwickelt, sie müssen nicht mehr gemangelt werden. „Deshalb kamen ja auch immer nur noch ältere Leute mit Bettwäsche von einst und Stoffen aus Leinen zur Rolle“, erklärt Heide-Marie Paul. Verstärkte Nachfrage haben da nur noch Schilder: „Die Rolle ist geschlossen.“

