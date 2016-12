Manfred Schober wird 75 Der Sebnitzer war über 30 Jahre lang Leiter des Heimatmuseums. Auch nach seiner Pensionierung tut er viel für die Geschichte der Stadt.

Manfred Schober leitete 32 Jahre das Sebnitzer Museum. © Marko Förster

Es gibt in jüngerer Zeit wohl niemanden, der sich derart um die Geschichte der Stadt Sebnitz und der umliegenden Region verdient gemacht hat, wie Manfred Schober. Bis zu seiner Pensionierung 2005 war Schober über 30 Jahre lang Leiter des Sebnitzer Heimatmuseums. In dieser Zeit hat er das Haus nicht nur geführt, sondern die heutige Sammlung maßgeblich aufgebaut. Bis heute erforscht er die Heimatgeschichte. Unter seinem Namen sind weit über 2 000 Veröffentlichungen in Zeitungen, Zeitschriften und Büchern erschienen. Zu den bekanntesten Titeln zählen „Sebnitz in alten Ansichten“, „Die Sebnitzer Kunstblume“ oder die „Stadtgeschichte Sebnitz“.

Manfred Schober hat zunächst den Beruf des Buchdruckers erlernt. Doch schon seit seiner Schulzeit engagierte er sich für das Sebnitzer Museum, dessen Leitung er 1972 hauptamtlich übernahm. Da steckte er noch mitten in einem Fernstudium der Volkskunde an der Berliner Humboldt-Universität, das er später erfolgreich abschloss. Am 28. Dezember 2016 feiert Manfred Schober seinen 75. Geburtstag. (SZ/dis)

