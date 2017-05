Manfred Maurenbrecher in Schönborn zu erleben Der Liedermacher tritt in der Kirche des Ortes auf. Der Titel seines Solo-Programms lautet: „Flüchtig – Lieder, Licht, Klavier.“

Manfred Maurenbrecher kommt regelmäßig ins Rödertal. Fast jeden Sommer gastiert er in der Kirche Wachau. © Bernd Goldammer

Der Liedermacher Manfred Maurenbrecher ist im Rödertal kein Unbekannter. Jedes Jahr gastiert er mit der Liedertour in der Kirche Wachau. Jetzt ist der Sänger in der Kirsche Schönborn zu erleben. Am Freitag, dem 12. Mai, gastiert einer der bekanntesten deutschen Songschreiber und Liedermacher der letzten Jahrzehnte mit seinem Programm: „Flüchtig – Lieder, Licht, Klavier“ in dem Gotteshaus. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden werden erbeten.

Manfred Maurenbrecher hat unter anderem für Reinhard Mey, Udo Lindenberg und Ulla Meinecke getextet. Außerdem veröffentlichte er selber 24 Platten. Das Berliner Liedermacher-Urgestein präsentiert sein neues Solo-Programm und spielt seine neuen Lieder erstmals live. Sie handeln vom Reisen und Vertrieben-Werden: aus Ländern, Familien, gewohnten Denkhaltungen. Vom In-Bewegung-Geraten, auch wenn man das Haus dazu gar nicht verlässt. In Kirchen wie in Wachau oder eben in Schönborn könne man als Künstler dem Publikum ganz nah sein, das sei immer eine besondere Erfahrung. Diese Nähe, auch bei den zahlreichen Gesprächen nach dem Konzert, wird auch diesmal wieder zu erleben geben. (SZ)

