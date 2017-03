Manfred Gaumnitz verstorben Als Mitglied der SPD saß er 14 Jahre im Stadtrat. Zudem bildete er eine ganze Generation Tischler aus.

Manfred Gaumnitz ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Er war 14 Jahre lang Stadtrat und Träger des Ehrenrings. © privat

Manfred Gaumnitz, langjähriger Stadtrat, Berufsschullehrer und Sportler, ist am Sonntag im Alter von 83 Jahren verstorben. „Mit seiner freundlichen, ausgleichenden Art setzte er sich stets für die Lösung von Problemen ein. Ich habe ihn als Mensch sehr geschätzt“, sagte Oberbürgermeister Hans-Jochim Egerer in der Sitzung des Stadtrates. Das Gremium ehrte den Verstorbenen mit einer Schweigeminute.

Manfred Gaumnitz war 1990 in die SPD eingetreten und hatte der ersten Stadtverordnetenversammlung nach der Wende und dann dem Stadtrat bis 2004 angehört. Er war Mitglied mehrerer Ausschüsse und engagierte sich in diesem Zusammenhang vor allem für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften. Für seine langjährige Mitarbeit in der Lokalpolitik war er mit dem Ehrenring der Stadt Döbeln ausgezeichnet worden.

Vielen Döbelnern ist er auch durch seine Arbeit als Sport- und Fachlehrer an der Berufsschule Döbeln bekannt. Gaumnitz unterrichtete 23 Jahre lang bis zu seinem Ruhestand Tischlerlehrlinge. In seiner Freizeit war der Döbelner ein begeisterter Läufer, der sich auch über lange Strecken wagte. Den letzten Rennsteiglauf absolvierte er vor zehn Jahren, ehe er die Laufschuhe endgültig an den Nagel hängte.

