Manegen-Magie in Liegau Zirkusluft weht durch Liegau. Im Zelt von „Circus Trumpf“ am Sportplatz ist ab Freitag sogar ein rechnendes Pferd zu erleben.

Pony Hans von „Circus Trumpf“ kann sogar rechnen … © Thorsten Eckert

Ende Februar in Ullersdorf, anschließend in Dresden – und nun macht die Zirkusfamilie um Angelika Renz mit ihrem „Circus Trumpf“ am Sportplatz in Liegau-Augustusbad Station. Ab Freitag weht damit bis zum Sonntag Zirkusluft durch den Radeberger Ortsteil.

Geboten wird dabei klassischer Zirkus, beschreibt Angelika Renz, ein Spross der traditionsreichen Zirkusfamilie. Einer der Höhepunkte ist dabei der jüngste Clown Europas, verspricht die Zirkuschefin. Und natürlich die Artisten: auf dem Seil, an römischen Seidentüchern hoch oben unter der Zirkuskuppel oder Messer werfend in der Wild-West-Show. Die Faszination für den Zirkus ist Angelika Renz deutlich anzumerken; und diese Faszination hat sie auch an ihre Kinder und Enkel vererbt. Denn bei einem Familienzirkus wie „Trumpf“ ist jeder gefragt, sagt sie. Auch die Kleinen, wie die 4-jährige Milena. „Ein Naturtalent“, schwärmt die Zirkus-Chefin.

Aber was wäre Zirkus ohne Tiere? Und so wird „Trumpf“ natürlich auch mit Tieren anreisen. Pferde, Ponys und auch eine komplette Hundeschule werden in Liegau-Augustusbad dabei sein. „Auch eine Ziege, wobei diese Tiere ja zu den am schwierigsten auszubildenden Tieren gehören“, weiß Angelika Renz. Und wer schon immer mal ein rechnendes Pferd erleben wollte; auch der ist beim „Circus Trumpf“ richtig, sagt die Zirkus-Chefin. Und sie verweist darauf, „dass die Haltung aller Tiere von Veterinärämtern überwacht und stets als bestens eingestuft werden, wir haben da nie Probleme“. Jeder, der möchte, kann sich davon auch außerhalb der Vorstellungen überzeugen, lädt sie ein. „Wir halten die Tiere in großen Freigehegen – und wir nehmen auch nur solche Tiere mit, denen das Reisen keine Probleme bereitet“, fügt Angelika Renz an.

Die Vorstellungen laufen Freitag und Sonnabend um 17 Uhr, Sonntag bereits 15 Uhr. Freitag erhält jedes Kind Popcorn und einen Soft-Drink gratis. Tickets per Telefon unter 0173 8264558 www.circustrumpf.de

zur Startseite