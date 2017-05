Manege frei für den „Traumzirkus“ Erneut gastiert der 1. Ostdeutsche Projektzirkus an der Grundschule Haselbachtal. Zuschauer sind herzlich willkommen.

Vom 12. bis 16. Mai werden die Haselbachtaler Kinder zu Stars in der Manege. © PR

Die Haselbachtaler Grundschul- und Kindergartenkinder können es kaum erwarten. Immer näher rückt der Termin, an dem die großen Zirkuswagen auf dem Sportplatz der Grundschule Halt machen. Vom 12. bis 16. Mai werden die Haselbachtaler selbst zu Stars in der Manege. Sie verwandeln sich in Clowns, Zauberer, Dompteure, Piraten, Akrobaten und vieles mehr.

Dies alles geschieht unter Anleitung von erfahrenen Zirkusleuten. Die Familie André Sperlich stammt aus einer alten, traditionsreichen ostdeutschen Zirkusfamilie und hat ihren Wohnsitz in Meltendorf, im Landkreis Lutherstadt Wittenberg. Nach vielen Anfragen zwecks Kinder- und Jugendarbeit entwickelten die Zirkusleute gemeinsam mit pädagogischen Lehrkräften ein Konzept, dass über das Erlernen einfacher Kunststücke und Zirkusnummern weit hinausgeht.

Vom Konzept überzeugt

Plötzlich ein großer Künstler sein, Teamgeist, mutig im Rampenlicht stehen und Applaus ernten – für die Kinder eine einmalige Lebenserfahrung. Von dem Erfolg des Konzeptes sind auch die Haselbachtaler überzeugt. Waren sie vor vier Jahren anfangs noch etwas skeptisch, so forderten sie gleich nach Abschluss der faszinierenden Vorstellungen im Jahr 2013 die Buchung des Zirkus für 2017. Kaum zu fassen, dass vier Jahre des Wartens schon wieder um sind. Viele Schüler können sich noch an damals erinnern, weil sie Kindergartenkinder waren oder ihre großen Geschwister bewundern durften. Umso größer ist natürlich die Freude, dass sie selbst mitmachen können. Schon seit einigen Wochen laufen die Vorbereitungen für dieses große Event und vor ein paar Tagen erhielten die Lehrerinnen, Eltern und Schüler eine unfassbar freudige Nachricht, übermittelt durch die Schulleiterin Annett Sauer. Ihr gelang es, den stets kinderfreundlichen Partner Rewe Nahkauf in Gersdorf um Marktleiterin Eva Krämer ins Boot oder besser formuliert ins Zirkuszelt zu bekommen. Der Nahkauf sponsert in diesem Jahr die Teilnahmekosten für alle Kinder inklusive pro teilnehmende Familie zwei Eintrittskarten für Erwachsene. An dieser Stelle ein riesiger Applaus und ein herzliches Dankeschön bereits im Vorfeld an Rewe Nahkauf für die großartige Unterstützung.

Die Schüler und Lehrer der Grundschule Haselbachtal laden nicht nur Eltern, Großeltern und Geschwister herzlich zu den Vorstellungen ein, sondern auch Groß und Klein von nah und fern. Damit keiner den Traumzirkus im Zelt direkt an der Grundschule Haselbachtal verpasst, hier die Vorstellungs-Termine: am 15. und 16. Mai, ab 17 Uhr sowie für Kindergärten und Schulklassen aber auch für Einwohner und Gäste gibt es am Dienstag ab 9.30 Uhr eine zusätzliche Vorstellung. (szo)

Der Eintritt kostet 10 Euro für Erwachsene und 3 Euro fürs Kind. Die Eintrittskarten können eine halbe Stunde vor Beginn der Vorstellung direkt am Zirkuszelt erworben werden.

