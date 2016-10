Manege frei für den Cyrkus Stationelli Wie Kinder aus Polen und Deutschland zu Artisten werden können, zeigt ein Feriencamp in Weißwasser.

zurück Bild 1 von 7 weiter Und jetzt noch einmal alle: Die 14 Kinder des deutsch-polnischen Feriencamps beim Abschlussbild. Sie haben während der vier Camp-Tage nicht nur clowneske oder artistische Zirkusnummern einstudiert, sondern auch eine andere Sprache kennengelernt oder erste Kenntnisse vertieft. © Joachim Rehle Und jetzt noch einmal alle: Die 14 Kinder des deutsch-polnischen Feriencamps beim Abschlussbild. Sie haben während der vier Camp-Tage nicht nur clowneske oder artistische Zirkusnummern einstudiert, sondern auch eine andere Sprache kennengelernt oder erste Kenntnisse vertieft.

Kunststück: Diese Jungfrau wird nicht zersägt, sondern bespaßt.

So geht Applaus: die Zirkusdirektorinnen in Aktion.

Das ist noch mal gut gegangen: Die Jonglage mit Diavolos, ein Hingucker.

Warum können die das und wir nicht? Die kleinen Gäste staunen.

Vor dem Auftritt in die Maske: Clown Luis geschminkt und kostümiert. Die Spannung steigt.

Sieht leicht aus, ist aber schwer: Immer schön die Balance halten.

Weißwasser. Luis ist Eishockey-Fan und findet Zirkus toll. Heute ist er ein Clown und bekommt eine rote Nase. Viktor wird jonglieren und schlüpft dazu in die Rolle von Dracula. Selbstverständlich will er eine Narbe. Im Gesicht, bitte schön. Anne Scharf tut ihm den Gefallen und malt sie ihm mit ein paar Schwüngen in schwarzer Farbe auf die Stirn.

Für mehr als ein paar Brocken Polnisch reichen die Sprachkenntnisse der Zirkuspädagogin allemal. Wenn sie nicht weiter weiß, hilft Übersetzerin Celina Tynska. Sie beugt sich gerade über das Gesicht von Lena, macht ihr grüne Lippen und eine rote Blume auf die Wange. Fertig ist die Prinzessin. Die Kinder sind aufgeregt. Gleich heißt es „Manege frei“ und dann müssen die zeigen, was sie in dem viertägigen Feriencamp in der Station Junger Techniker und Naturforscher in Weißwasser alles gelernt haben.

„Zirkus“ heißt es auf Deutsch, „Cyrkus“ auf Polnisch, erklärt Markus Güttler. Er hat das binationale Projekt organisiert. Eigentlich sei es eine Kooperation zwischen der Station, dem Kulturbrückenverein Görlitz und der Schule in Przewoz. Von dort kommen die polnischen Kinder. Güttler findet das großartig. „In Polen sind momentan keine Ferien. Und trotzdem erlaubt die Schule, dass die Kinder am Feriencamp teilnehmen.“ Das zeige, wie wichtig den polnischen Nachbarn der Austausch sei, sagt er. Die Finanzierung läuft zu rund achtzig Prozent über das deutsch-polnische Jugendwerk, einen Teil steuert der Verein Garage - Orte der Soziokultur bei. Zirkus sei ein Thema, das nicht nur Kinder begeistert. „Vor ein paar Tagen kamen Besucher vorbei und fragten, ob es noch Karten gebe.“ Um das Projekt richtig rund zu machen, hat Güttler sogar ein richtiges kleines, noch dazu beheiztes Zirkuszelt organisiert.

Obwohl bei der Generalprobe alles gut ging – bis auf die berühmten Kleinigkeiten, die nicht klappen dürfen, wenn die Premiere nicht völlig schiefgehen soll, wird die Nervosität der Kinder größer. Sie fangen an zu zappeln und werden laut. Braucht man als Zirkuspädagogin eigentlich Nerven wie Drahtseile? „Ein jedes der Kinder hat ein ganz besonderes Talent. Das zum Vorschein zu bringen ist Spaß, nicht Stress“, finden Anne Scharf und ihre Kollegin Anina Grubert. Und wenn die Kinder tatsächlich zu viel Energie aufgestaut haben, hilft ein Spiel.

Und dann ist es soweit. Zirkusdirektorin Anne Scharf begrüßt die Gäste im Cyrkus Stationelli. Wie könnte er auch anders heißen, ist man doch in der Station Junger Techniker zu Gast. Doch bevor die kleinen Artisten in die Manege hüpfen, lernen die Gäste klatschen, vom kleinsten Applaus der Welt mit zwei Fingern, bis zum allergrößten mit Händen, Füßen und Gejohle. Markus Güttler sitzt nun mit dichter Lockenperücke an der Musikstation. Dann öffnet sich endlich der rote Samtvorhang. Die Kinder ziehen durch die Manege. Die ersten Nummern sind ein Klacks. Nicht alles klappt. Aber das ist nebensächlich. Luis strahlt, Lena grinst, alle freuen sich. Vielleicht schon auf das nächste Jahr. Dann gibt es vielleicht das nächste Zirkusferiencamp.

