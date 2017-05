Manege frei Der Zirkus Aeros gastiert in Löbau und hat der Kita am Löbauer Berg 50 Freikarten gesponsert. Auch die SZ verlost Karten für die Vorstellungen.

Der Spaziergang vom Kinderhaus am Löbauer Berg zum Messepark hat sich für die Kleinen gelohnt. Mit Freikarten im Gepäck ging es dann wieder zurück zum Spielen. © Bernd Gärtner

Frösche, Bambis und Waldkäuzchen – so heißen die Spielgruppen der Kita-Kinder vom Kinderhaus am Löbauer Berg – haben sich am Dienstagvormittag auf den Weg in Richtung Messegelände gemacht. Denn dort hat auf die Kleinen eine große Überraschung gewartet.

Ab Donnerstag startet der Zirkus Aeros sein Programm im Messepark. Für die Vorstellungen haben die Kleinen aus dem Kinderhaus 50 Freikarten geschenkt bekommen. „Damit soll Löbauer Kindern etwas Gutes getan werden“, teilt Sarah Weiß vom Messe- und Veranstaltungspark mit. Zusammen mit Klein-Otto, einem nur einen Meter großen Clown und dem Texas Longhorn Bullen Sabo hat Frau Weiß die Freikarten übergeben. Zusammen mit ihren Eltern, Großeltern oder Geschwistern können die Kita-Kinder nun eine Vorstellung ihrer Wahl besuchen und dabei auch Rinderbulle Sabo oder Klein-Otto in Aktion in der Manege erleben.

Ostdeutschlands letzter Großzirkus startet am Donnerstag um 17 Uhr mit seiner ersten Veranstaltung. Auch am Freitag und Sonntag gibt es jeweils eine Vorstellung. Am Sonnabend treten Artisten und Zirkustiere sogar zweimal unterm Zirkuszelt auf. Karten gibt es täglich von zehn bis zwölf Uhr, sowie an Spieltagen ab einer Stunde vor Vorstellungsbeginn zu kaufen.

Die SZ verlost zehn Freikarten. Die Verlosung startet an diesem Mittwoch ab 14 Uhr unter 03585 47405450. Gewinner können eine Vorstellung ihrer Wahl besuchen.

