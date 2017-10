Mandauleichen-Prozess startet mit Geständnissen Heute hat in Görlitz der Prozess um den gewaltsamen Tod eines Zittauers vor 21 Jahren begonnen. Klar ist, dass das Opfer nach Schlägen und Tritten während eines Saufgelages umkam.

Symbolbild. © Peter Steffen/dpa

Am 27. Oktober 1996 war eine männliche Leiche in der Mandau, in Höhe der Brücke Äußere Oybiner Straße in Zittau, entdeckt worden. Schnell war klar, dass es sich um ein Tötungsverbrechen handelte. Gerichtsmediziner stellten zahlreiche Verletzungen fest und benannten als Todesursache das Einatmen beziehungsweise Ersticken von/durch Blut. Den Tatbeteiligten waren die Ermittler schnell nahe, ihnen konnte die Tat aber nicht nachgewiesen werden, bis kurz vor der Verjährungsfrist eine Zeugin ihre Aussage bei einer Routineüberprüfung änderte.

Heute Vormittag begann nun der Prozess gegen zwei Angeklagte vor dem Görlitzer Landgericht, einem heute 57-jährigen gelernten Maurer, der derzeit wegen schweren Raubes mit gefährlicher Körperverletzung eine Gefängnisstrafe absitzt, und einem heute 52-jährigen stellvertretenden Pflegedienstleiter. Klar ist nach den Aussagen der beiden, dass das Opfer tatsächlich während eines Saufgelages mit insgesamt zwei Frauen und fünf Männern in der Wohnung einer der Frauen so schwer verletzt wurde, dass es starb. Nachdem der Tod des Opfers bemerkt worden war, wurde beschlossen, die Leiche in einer Gelben Tonne ans Mandauufer zu transportieren und sie dort abzulegen.

Über ihre Tatbeteiligung machten beide Angeklagten unterschiedliche Angaben. Während der Maurer davon sprach, selbst dem Opfer nur insgesamt vier Backpfeifen verpasst zu haben, aber keine Tritte, und dass eigentlich alle sechs auf die Anklagebank gehörten, weil sie alle geschlagen und getreten hätten, sagte der Pflegedienstleiter, dass der damals als Schläger bekannte Maurer derjenige gewesen sei, der immer wieder auf das Opfer eingeschlagen und getreten hätte. Sein Tatanteil, den er tief bedaure, habe sich auf wenige Backpfeifen, Tritte in den Hintern und eine verächtlich machende Handlung beschränkt.

Vor Gericht werden jetzt Zeugen gehört, um den Tathergang so genau wie möglich zu rekonstruieren. Weitere vier Verhandlungstage sind angesetzt, der nächste folgt am 2. November.

