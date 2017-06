Mandaukasernen-Projekt droht zu scheitern Zittau könnte nicht nur knapp vier Millionen, sondern knapp acht Millionen Euro für die Rettung des historischen Gebäudes verlieren.

Die Mandaukaserne in Zittau © Rafael Sampedro

Die Stadt Zittau wird der Bundesregierung bis Freitag mitteilen müssen, dass es kein umsetzungsfähiges Konzept zur Rettung der Mandaukaserne gibt. Davon aber sind die 3,88 Millionen Euro Zuschuss des Bundes abhängig, die dieser als Unterstützung signalisiert hatte. Darüber hinaus hat der Freistaat Sachsen nach SZ-Informationen gegenüber der Stadtverwaltung mitgeteilt, dass er noch einmal die gleiche Summe drauflegen würde. Als Ursache nennt die Stadtverwaltung in einer eben verschickten Pressemitteilung die ausstehende Entwicklung des Konzepts durch den Eigentümer. „Der neue Eigentümer der Mandaukaserne hatte sich nach Übernahme des Bauwerks bereit erklärt, das ursprünglich beantragte Konzept zu realisieren und mit eigenen Planungen zu untersetzen“, heißt es darin. „Diese Untersetzungen liegen der Stadtverwaltung Zittau - auch nach mehrmaliger Aufforderung - nicht vor.“ Thomas Göttsberger selbst hatte gegenüber der Verwaltung erklärt, dass Projekt wegen fehlender Mietinteressenten nicht vorantreiben zu können. Auf SZ-Anfrage erbat er sich Bedenkzeit für eine Stellungnahme zur Pressemitteilung..

Wie es mit dem Zuschuss für die Rettung der Mandaukaserne weitergeht, ist nun völlig offen. Der Bund muss nun entscheiden, ob er dem Eigentümer und Zittau Aufschub gewährt oder den Zuschuss streicht.

Das Konzept hätte bis Ende Juni eingereicht werden müssen. Im anderen Fall muss der Antragsteller - im Fall der Mandaukaserne die Stadt Zittau - bis 9. Juni erklären, warum das nicht geht. Die Konzeptstudie zur Mandaukaserne mit einer Turnhalle, die Basis für den signalisierten Zuschuss ist, war von der Stadt und einem Projektentwickler erstellt worden. Zwischenzeitlich hatte Göttsberger als erklärter Denkmalschützer das Gebäude gekauft, um eine denkmalgerechte Sanierung durchzusetzen. Der Verkauf von Göttsberger an den Projektentwickler scheiterte laut Stadtverwaltung an dessen Forderungen. Der Stadt wäre immer noch am liebsten, wenn Göttsberger das Gebäude an den Projektentwickler verkauft und dieser das Konzept entwickelt und umsetzt. Selber will es die Stadt wegen der finanziellen Risiken nicht machen.

Der Zuschuss würde vom Bund an die Stadt ausgereicht, die ihn an den Eigentümer der Mandaukaserne zur Umsetzung des Konzepts weitergeben würde. Zudem muss sie einen Eigenanteil von 400 000 Euro beisteuern. (SZ/tm)

