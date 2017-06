Mandaukaserne ohne Konzept Zittau könnte für die Belebung des Gebäudes nicht nur vier Millionen Euro verlieren – sondern sogar das Doppelte.

Eigentümer Thomas Göttsberger zeigte sich vor einigen Monaten stolz vor seiner Mandaukaserne, weil ihm und Partnern die Notsicherung des Südturmes gelungen war. © Matthias Weber

Die Stadt Zittau wird der Bundesregierung bis Freitag mitteilen, dass es kein umsetzungsfähiges Konzept zur Rettung der Mandaukaserne gibt. Davon sind aber die 3,88 Millionen Euro Zuschuss aus Berlin abhängig, die von dort als Unterstützung zur Belebung des denkmalgeschützten, leer stehenden Gebäudes signalisiert worden waren. Darüber hinaus könnte es um noch viel mehr Geld gehen: Der Freistaat Sachsen hat nach SZ-Informationen der Stadtverwaltung mitgeteilt, dass er noch einmal die gleiche Summe drauflegen würde.

Wie es mit dem Zuschuss für die Belebung der Mandaukaserne nun weitergeht, ist offen. Der Bund entscheidet, ob er dem Eigentümer und Zittau Aufschub gewährt oder den Zuschuss streicht. Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) befürchtet, dass der Stadt die Förderung für das stadtbildprägende Gebäude verliert: „Wir haben bedauerlicherweise keine Handlungsgrundlage, um die Bedingungen des Programms zu erfüllen und daher sehe ich mich gezwungen, dem Fördermittelgeber offen die Situation darzustellen.“

Als Ursache nennt die Stadtverwaltung in einer am Mittwoch verschickten Pressemitteilung die ausstehende Entwicklung des Konzepts durch den Eigentümer. „Der neue Eigentümer der Mandaukaserne hatte sich nach Übernahme des Bauwerks bereit erklärt, das ursprünglich beantragte Konzept zu realisieren und mit eigenen Planungen zu untersetzen“, heißt es darin. „Diese Untersetzungen liegen der Stadtverwaltung Zittau – auch nach mehrmaliger Aufforderung – nicht vor.“ Damit Thomas Göttsberger Zeit hat, das Projekt an seine Vorstellungen anzupassen, hatte die Stadt Zittau eigenen Angaben zufolge bereits im April in Berlin um eine Fristverlängerung ersucht. „Uns wurde signalisiert, dass eine Flexibilisierung der Zeitabläufe möglich wäre, allerdings müssen dafür klare Planungsschritte erkennbar sein“, so Zenker.

Thomas Göttsberger selbst hatte laut dieser Pressemitteilung erklärt, das Projekt wegen fehlender Mietinteressenten nicht vorantreiben zu können. Das bestätigte er am Mittwoch im Prinzip gegenüber der SZ. Von der Hochschule als einem potenziellen Hauptmieter sei wohl erst Ende des Jahres eine verbindliche Aussage zu erwarten, ob sie sich einmietet, teilte er unter anderem mit. „Weitere potenzielle Mietinteressenten haben derzeit keine verbindlichen Absichtserklärungen abgegeben“, so Göttsberger. Auch die Betreibung der ins Auge gefassten Sporthalle in der Mandaukaserne als Basis für die Belebung funktioniert seiner Meinung nach so wie ursprünglich von der Stadt vorgesehen nicht. Zudem habe Zittau den zu leistenden Eigenanteil noch nicht festgezurrt. Über diese Probleme habe er die Stadt am 16. Mai informiert und angeregt, eine Abstimmung mit dem Bund vorzunehmen, ob der Inhalt des Konzeptes angepasst werden kann und gegebenenfalls die Fristen verlängert werden können, so Göttsberger, „Jeder Investor hätte mit denselben Problemen bei der Entwicklung der Mandaukaserne zu kämpfen, da der Fördermittelantrag im Wesentlichen nicht konkret untersetzt war.“

Das umsetzungsfähige Konzept hätte bis Ende Juni eingereicht werden müssen. Geht das nicht, muss der Antragsteller für den Zuschuss – bei der Mandaukaserne die Stadt Zittau – bis 9. Juni erklären, dass es nicht bis zum vorgeschriebenen Zeitpunkt vorliegt und warum. Die Konzeptskizze zur Mandaukaserne mit einer Turnhalle, die Basis für den signalisierten Zuschuss war, ist von der Stadt und einem Projektentwickler sowie mit Unterstützung des Freistaates erstellt worden. Zwischenzeitlich hatte Göttsberger als erklärter Denkmalschützer eigenen Angaben zufolge einen vom Projektentwickler verpassten Termin für das Vorkaufsrecht genutzt und das Gebäude gekauft, um eine denkmalgerechte Sanierung durchzusetzen. Er wäre bereit gewesen, das Gebäude weiterzugeben. Der Verkauf an den Projektentwickler scheiterte laut Stadtverwaltung aber an Göttsbergers Forderungen zur Sanierung.

Als Lösung des Problems sieht die Stadt zwei Wege: „Die letzte Chance für den Erhalt der Fördermittel besteht darin, dass sich der private Eigentümer mit einem Investor auf eine klare Terminkette bis zur Erstellung der notwendigen Unterlagen verständigt. Nur durch eine solche Positionierung des Eigentümers ist eine Fristverlängerung durch die Stadt beim Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung zu erwirken.“ Oder aber er verkauft die Mandaukaserne doch noch ohne schwer- wiegende Auflagen an den von der Stadt favorisierten Projektentwickler. Selber Eigentümer werden will die Stadt unter anderem wegen der finanziellen Risiken und eines drohenden Rechtsstreits mit Göttsberger nicht. Deshalb hatte es der Stadtrat Anfang des Jahres abgelehnt, dass Zittau ein Vorkaufsrecht ausübt.

Die Zuschüsse aus dem Programm „Nationale Projekte des Städtebaus 2017“ werden vom Bund ausschließlich an die Kommunen ausgezahlt, die sie beantragt haben. Diese wiederum können ihn nutzen, wenn sie Eigentümer der Immobilie sind, oder an den Eigentümer zur Umsetzung des eingereichten Konzepts weitergeben. Zudem sind sie verpflichtet, einen Eigenanteil beizusteuern. Im Fall von Zittau und der Mandaukaserne sind das 400000 Euro.

