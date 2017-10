Mandaukaserne bei der Zittauer Kulturnacht ausgeladen Die Stadtverwaltung befürchtet, dass den Kultureinrichtungen Besucher entzogen werden.

Mandaukaserne Zittau © Rafael Sampedro

Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) hat den Besitzer der Mandaukaserne, Thomas Göttsberger, per Brief darüber informiert, dass die Stadt kein Interesse an dessen Teilnahme an der Zittauer Kulturnacht am kommenden Sonnabend habe.

Göttsberger plante „Führungen im Fackelschein“ durch das Baudenkmal und hatte diese Veranstaltung bei der Stadtverwaltung angemeldet. Die Initiative stieß bei der Stadt auf wenig Begeisterung, weil die Organisatoren befürchten, dass den Kultureinrichtungen die Besucher entzogen werden. Dies sei umso problematischer, als das die Einrichtungen auf Eintrittsgelder angewiesen seien, schreibt Zenker in seinem Brief zur Begründung. „Die Mandaukaserne ist in dem Sinne keine Kultureinrichtung und das angedachte Format nicht unterstützenswert“, so der Oberbürgermeister. Das Kulturreferat der Stadtverwaltung werde die geplante Veranstaltung in der Mandaukaserne deshalb nicht in das Programmheft aufnehmen, kündigt er an.

Das Stadtforum Zittau, dem Göttsberger angehört, bedauert die Entscheidung des OB und kritisiert, dass gerade in Zeiten, in denen Zittau sich für den Titel „Kulturhauptstadt Europas“ im Jahr 2025 bewerben möchte, bürgerschaftliches Engagement nicht behindert, sondern gefördert werden sollte. Eine Kulturhauptstadt bestünde gerade aus kreativen Aktionen vieler Bürger, die sich für eine lebendige Stadt einbringen, so Stadtforum-Vorstand Silvio Thamm in einer Presseerklärung.

Zahlreiche Anfragen aus der Bevölkerung würden zudem zeigen, dass das Interesse der Öffentlichkeit an der Mandaukaserne und an einer temporären Zugänglichkeit, bestünde. Das Stadtforum weist darauf hin, dass Zenker im Wahlkampf großen Wert auf Bürgerbeteiligung gelegt habe. Wann und wie diese Beteiligung erfolge, sollte man den Bürgern überlassen, so das Stadtforum.

