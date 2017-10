Mandaujazz in der alten Webschule Am Freitag gastiert das polnische AGA Derlak Trio beim Jazz-Festival in Großschönau.

Großschönau. Im Rahmen des Mandaujazz-Festivals findet an diesem Freitag in der Oberlausitzer Webschule auf der Waltersdorfer Straße 75 in Großschönau ein Konzert statt. Es spielt das AGA Derlak Trio aus Polen, berichtet Aline Förster von der Touristinformation der Gemeinde. Das Trio um Agnieszki Derlak tritt in die Fußstapfen des American Jazz. Wobei Standards, moderne Melodien und gefühlvoll tiefgehende Balladenkunst einmünden in einen unverwechselbaren „zeitgenössischen Piano-Jazz mit abenteuerlichem, aber nie schwer verdaulichem avantgardistischen Liedmaterial, der europäischer nicht sein könnte und dennoch international angelegte Messlatten überspringt“, schilderte kürzlich ein Kritiker. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Tickets sind an der Abendkasse erhältlich sowie im Vorverkauf in der Tourist-Information im Naturparkhaus in Waltersdorf. (SZ)

