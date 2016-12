Mancher profitiert – wenn die Maut denn kommt Der Verkehrsminister will sein Maut-Modell wegen Bedenken aus Brüssel an einigen Punkten umbauen. Dennoch droht Ärger.

Der Weg für eine deutsche Pkw-Maut war schon frei, bevor Alexander Dobrindt am Donnerstagabend das Amtszimmer von EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc betrat. Wochenlang hatten Berliner und Brüsseler Beamte die Vorlage des Bundesverkehrsministers zerpflückt und anschließend wieder zusammengesetzt.

Nun gab es grünes Licht: Die Maut kann kommen, weil sie genau genommen nur noch in Teilen eine Straßenbenutzungsgebühr ist. Denn der CSU-Politiker hat Federn lassen müssen. Der wichtigste Teil des Rückzugs von den ursprünglichen Plänen: Von einer Eins-zu-Eins-Entlastung der deutschen Autofahrer kann keine Rede mehr sein. Der zentrale Einwand der EU-Kommission – die Diskriminierung von Ausländern auf deutschen Straßen – war nur zu entkräften, indem Dobrindt aus der Maut ein umweltpolitisches Steuerungsinstrument machte. Besitzer von Autos, die die niedrigen Grenzwerte der Euro-VI-Norm einhalten, sollen mehr von der Kfz-Steuer zurückbekommen, als die Maut kostet. Die Rede ist von bis zu 130 Euro im Jahr. Das beschert dem Minister ein Minus von rund 100 Millionen Euro in seiner Rechnung.

Auch die Gebühren für ausländische Autofahrer werden ökologisch angepasst. Wer mit einem sauberen Auto der Euro-VI-Norm über die Grenze kommt, bezahlt für eine Zehn-Tages-Vignette nur noch 2,50 Euro (statt fünf). Die weiteren Preisklassen: vier, acht, 14 und 20 Euro statt der geplanten fünf, zehn und 15 Euro. Diese Erhöhung bei den älteren Fahrzeugen dürfte, so streuten Dobrindts Beamte am Donnerstag in Brüssel, die Senkung im unteren Bereich auffangen. Aus der Infrastrukturabgabe ist also eine umweltpolitische Maßnahme geworden, die die Autobesitzer zur Anschaffung schadstoffarmer Fahrzeuge motivieren soll. Trotz der Veränderungen verspricht Dobrindt Einnahmen in Höhe von 500 Millionen Euro im Jahr, die in den Neubau und die Sanierung der deutschen Verkehrswege fließen sollen.

Das Wohlwollen der EU-Verkehrskommissarin ist bisher nur eine Absichtserklärung. Man wolle die endgültigen Gesetzestexte erst prüfen, ehe man die angedrohte Klage gegen Deutschland beim Europäischen Gerichtshof zurückziehe, hieß es aus dem Umfeld von Kommissarin Bulc. Genau hinschauen wird man auch in Belgien, den Niederlanden und vor allem Österreich. Auch in Berlin sind Dobrindts Pläne beim Koalitionspartner SPD längst nicht durch.

Ehe die Maut auf die Straße kommt, dürfte es ohnehin noch mindestens bis Anfang 2018 dauern. Denn zunächst muss in einer europaweiten Ausschreibung ein Betreiber des Systems gefunden werden, das auf ein Kamera-Netz setzt, das die Kfz-Kennzeichen auslesen und durch einen Computerabgleich feststellen soll, ob die Gebühr bezahlt wurde oder nicht.

