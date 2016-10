„Manche nehmen sogar Urlaub, um beim Basar zu helfen“ An Sonnabend bieten Eltern in Weigersdorf anderen Eltern wieder Kindersachen an. Diesmal sind über 140 Verkäufer dabei.

Unsere Gesprächspartnerin Tanja Haaser (vorn Erste von links) organisiert seit zehn Jahren mit ihrem Team den Weigersdorfer Kindersachenbasar. Foto: Bernhard Donke © bernhard donke

Am Sonnabend findet von 9.30 bis 12 Uhr der Kindersachenbasar des Vereins Einladen im Gemeindehaus der selbstständig evangelisch lutherischen Kirchengemeinde Weigersdorf statt. Seit zehn Jahren organisiert der Verein unter der Führung von Tanja Haaser den bekannten Basar. Die SZ unterhielt sich darüber mit Tanja Haaser.

Frau Haaser, was ist eigentlich ein Kindersachenbasar oder eine Kindersachenbörse?

Es ist ein preisgünstiges Angebot von Kindersachen von Eltern an Eltern. Da die Kindersachen, insbesondere Babybekleidung, meist nur kurze Zeit oder eine Saison getragen werden, ist es zu schade, sie auf den Dachboden zu verstauen oder gar wegzuwerfen. Der Käufer freut sich über günstige Preise und sehr gut erhaltene Kindersachen, schont so seine Haushaltskasse. Der Verkäufer dagegen hat einen kleinen finanziellen Gewinn für seine Haushaltskasse.

Wie sind sie und ihre Mitstreiter vor zehn Jahren auf die Idee gekommen, diesen Basar zu organisieren?

Wir waren vier Muttis die in der Region, die Kindersachenbörsen besuchten. Dabei kam uns die Idee, eine solche Kindersachenbörse auch bei uns in Weigersdorf zu organisieren. Räumlichkeiten wie das Gemeindehaus der Kirchengemeinde Weigersdorf waren vorhanden. So haben wir mit 14 Anbietern unseren Kindersachenbasar begonnen.

Sie organisieren und führen ihren Kindersachenbasar als Nummerbörse durch. Was bedeutet das?

Auf den meisten bieten die Eltern ihre Kindersachen selbst an. Bei uns bekommen die Eltern eine Nummer und preist seine angebotene Ware selbst aus. Von uns werden die Sachen dann nach Größen sortiert und ausgelegt. Der potenzielle Käufer braucht nur an den Verkaufstisch mit seiner gewünschten Kleidergröße zu gehen und sich hier sein gewünschtes Bekleidungsstück aussuchen.

Wie hat sich der Kindersachenbasar in den zehn Jahren entwickelt?

Aktuell haben wir für den Basar am Sonnabend 140 Verkäufer. Damit ist das Angebot sehr groß und damit auch eigentlich alles gesagt. Aber ich denke, durch Mundpropaganda hat es sich herumgesprochen das man bei uns preisgünstig Kindersachen kaufen und auch verkaufen kann und das schätzen die Eltern.

Das hört sich nach viel Arbeit an.

Ist auch so, aber wir haben im Verein sehr viele engagierte, fleißige, ehrenamtliche Mitstreiter, die mich unterstützen. Immerhin veranstalten wir im Herbst und im Frühjahr einen Kindersachenbasar. Manche nehmen sogar Urlaub, um beim Basar zu helfen. Ihnen allen gebührt ein besonderer Dank.

Wie sehen sie die Zukunft ihres Kindersachenbasars?

Nun, es wird in Zukunft einige Änderungen geben. Denn wir wollen eigentlich nur noch Kindersachen bis zur Größe 164 anbieten und verkaufen. Dann möchte ich persönlich den Staffelstab an die jüngere Generation abgeben.

Weitere Infos unter www.selk-weigersdorf.de

zur Startseite