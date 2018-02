Manche machen Ärger Die Stadt Cottbus kämpft mit Gewaltvorfällen – und mit den Berichten darüber.

Pegida-Organisator Siegried Däbritz macht ein Selfie bei der asylfeindlichen Demonstration, zu der ein Verein namens Zukunft Heimat e.V. Anfang Februar in Cottbus aufgerufen hatte. © dpa

Eigentlich fühlen sich hier alle wohl. „Für mich ist Cottbus eine schöne Stadt“, sagt ein älterer Mann, der zur Wendezeit aus Ost-Berlin in die Lausitz gezogen ist. „Ich genieße das Leben, so wie es ist, die Stadt ist nicht schlecht“, betont eine Rentnerin. „Ich fühle mich zuhause wie in meiner Heimat“, sagt eine Frau, die aus Syrien geflüchtet ist und seit zwei Jahren in Cottbus lebt: „Die Leute sind sehr nett.“

Doch die gegen Flüchtlinge gerichteten und von Flüchtlingen verübten Gewalttaten, die die Stadt nun in die Schlagzeilen gebracht haben, bewegen sie alle. Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch (SPD), deren Wahlkreis Cottbus ist, nennt die Vorfälle und den dadurch entstandenen Eindruck von der Stadt verheerend. Cottbus sei nicht fremdenfeindlich, seit Jahren gebe es dort ein großes Engagement für Weltoffenheit.

„Manche Ausländer und manche Deutsche machen Probleme“, sagt die Syrerin: „Das ärgert uns, das macht uns Angst.“ Als sie nach Cottbus gekommen sei, habe sie „alles sehr gut gefunden“. Sie hat schnell Deutsch gelernt und arbeitet inzwischen als Übersetzerin. „Wir hatten das gute Gefühl, wir sind hier jetzt in Sicherheit“, erzählt die 45-Jährige. Doch seit einigen Wochen sei alles anders und sie überlege nun, aus Cottbus wegzuziehen. „Das ist schade“, sagt sie. „Ich bin traurig.“

Der Verein Opferperspektive, der Opfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt in Brandenburg unterstützt, zeichnet schon länger ein eher düsteres Bild von der Stadt und spricht von „enthemmter rassistischer Gewalt“. Cottbus ist seit langer Zeit eine Hochburg der Neonazi-Szene in Brandenburg. Die AfD wurde dort bei der Bundestagswahl mit gut 24 Prozent stärkste Partei.

Der Anteil der Ausländer an den gut 100 000 Cottbuser Einwohnern ist in den vergangenen Jahren von 2,5 auf 8,5 Prozent gestiegen. Unter den rund 8 500 Menschen mit nicht-deutscher Staatsbürgerschaft sind unter anderem knapp 4 300 Flüchtlinge und rund 1 600 Studierende der Technischen Universität.

Doch die Stadt habe bei der Aufnahme von Flüchtlingen die Belastungsgrenze erreicht, sagt Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) und schildert Probleme unter anderem im Kita- und Schulbereich, darunter unzureichende Deutschkenntnisse der Kinder und mangelnden Respekt vor Frauen, die als Sozialarbeiterinnen mit Flüchtlingen arbeiten.

In der Fürst-Pückler-Passage am Bahnhof sitzt ein Mann in einem Café beim Bier und blättert in einem Boulevard-Blatt. „Es fallen zwar die vielen Ausländer auf, aber selbst habe ich noch keine Merkwürdigkeiten erlebt“, sagt er freundlich. „Ich halte es für überzogen, was jetzt über Cottbus überall berichtet wird.“ Die jüngsten Gewalttaten junger Flüchtlinge findet er „unmöglich“. Aber die „Wut-Bewegung“, die sich nun dagegen richte, sei „aufgeputscht durch die große rechtsextreme Szene, die wir hier haben“.

Wahr ist, dass es mit einigen Flüchtlingen Schwierigkeiten gibt: meist junge Männer in Gruppen. Die seien laut, respektlos, zum Teil aggressiv. „Doch es ist ja nicht so, dass die Gewalt nur von einer Seite ausgeht“, meint Gewerkschafter Lothar Judith, der einer Initiative gegen Rechtsextremismus angehört. Er sagt aber auch: „Wenn jemand Verbrechen begeht, gehört er bestraft, egal wo er herkommt.“ (epd)

