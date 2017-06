Manager der Kirche

Thomas Koppehl leitet den evangelischen Kirchenkreis schlesische Oberlausitz.

Foto: Ulrich Wollstadt

Als der Görlitzer Pfarrer Hans-Wilhelm Pietz seinen 60. Geburtstag im vergangenen Winter feierte, da gratulierte auch Thomas Koppehl, der Superintendent des evangelischen Kirchenkreises schlesische Oberlausitz. Koppehl dankte Pietz für manche Anregung, die er aus seinen Erfahrungen aus der Zeit als Görlitzer Regionalbischof zog. Es ist daher keine Überraschung, dass Hans-Wilhelm Pietz am heutigen Freitag nun wiederum die Glückwünsche im Namen aller Pfarrer im Kirchenkreis in Niesky an Koppehl zurückgeben wird: Denn der Superintendent feiert heute seinen 60. Geburtstag.

Der gebürtige Berliner Thomas Koppehl kam vor zehn Jahren von Wittenberg nach Niesky. Damals zählte die Kirche im Kirchenkreis noch 44 000 Mitglieder. Heute sind es rund 40 000, allerdings ist seitdem der Hoyerswerdaer Kirchenkreis noch hinzugekommen. Die schon 2007 abzusehenden Trends haben sich verstärkt: Kirchgemeinden werden kleiner und älter, hauptamtliche Mitarbeiter müssen mehrere Gemeinden betreuen, es wird schwieriger, Kirchen zu erhalten. Doch Koppehl und seine Mitstreiter haben sich davon nicht erdrücken lassen. Sie setzen Zeichen dagegen: Angebote an die Jugend wie die Brotzeit haben Zulauf, Gemeinden wie in Arnsdorf ziehen Besucher auch mit Kinonächten an, in Görlitz und Hoyerswerda gibt es ein reges kirchenmusikalisches Angebot. Nebenbei versucht Koppehl, das schlesische Erbe zu bewahren. Sicher gab es auch Rückschläge, manches dauert länger als gedacht. Aber Koppehl kann heute in einer lebendigen Kirche feiern und sich auf weitere Jahre als Superintendent freuen.

