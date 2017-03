Schwarzbachs Woche Man spart, wo man kann Zwei Fragen beschäftigen die Region: Kaufland ist nicht gleich Kaufland? Und was soll das mit der Zeit? Ein unvergänglicher Rückblick.

Kevin Schwarzbach © Alexander Schröter/Archiv

Was musste ich da vergangene Woche hören, liebe Leserinnen und Leser? Die Tafel Milka Schokolade kostet im Meißner Kaufland 20 Cent weniger als im Riesaer Kaufland? Oder andersherum gefragt: Der Joghurt von Andechser kostet in Riesa zwölf Cent mehr als in Meißen? Um Himmels willen, auch das noch. Das ist wohl das Ende unseres lange geträumten Wunschtraums, dass Kaufland gleich Kaufland, Lidl gleich Lidl und Edeka gleich Edeka ist. Geben Sie mir fünf Sekunden Zeit, um erste Schlussfolgerungen zu ziehen.

Wir sparsamen Deutschen können nun also nicht nur zwischen den verschiedenen Supermärkten und Discountern, sondern zusätzlich auch innerhalb einer Marke sparen? Das ist natürlich eine neue Dimension, die unseren ohnehin schon komplizierten Einkauf – ich denke hier beispielsweise an Drängeleien am Kühlregal, Einkaufswagen in den Hacken und Wettrennen zur Kasse mit der kürzesten Schlange – noch einmal deutlich erschwert. Beim Einkaufen geht es schließlich nicht nur ums Geld, sondern auch um ein anderes wertvolles Gut: die Zeit.

Erst neulich befand ich mich mit meinem Einkaufskorb auf dem Weg zur Kasse, als mich plötzlich eine ältere Dame mit einem Ellenbogencheck beinahe ins Zeitungsregal beförderte, weil sie unbedingt diesen einen Schritt vor mir an der Kasse sein wollte, der nötig ist, um das Recht für sich zu beanspruchen, der Nächste in der Schlange zu sein. An der Kasse ein weiterer Schock: In Dresden kostet der Joghurt von Andechser sogar noch einmal 38 Cent mehr als in Riesa. Eine Frechheit. Na, gut, ich muss an dieser Stelle gestehen, dass ich kein Kaufland-Kunde bin, da ich einfach nicht in der Nähe wohne.

Aber was sind schon Entfernungen, wenn es etwas zu sparen gibt? Vielleicht fahre ich das nächste Mal einfach nach Meißen, da komme ich richtig günstig aus der Sache raus. Doch dieses Mal verzichte ich auf meinen mickrigen Einkaufskorb und nehme lieber einen Einkaufswagen. Dieses Metallgestell eignet sich einfach deutlich besser für diese hitzigen Wettrennen zur Kasse mit der kürzesten Schlange. Oder ich nehme gleich drei Wagen! Zwei für die Angriffe nach vorn, einer für die Verteidigung nach hinten. Und voll bekomme ich die Dinger bei den Meißner Preisen sowieso. So spare ich Geld und Zeit.

Besonders von der Zeit sind wir derzeit wieder etwas genervt, die Uhren mussten vorletzte Nacht vorgestellt werden. Und dann auch noch auf Sommerzeit, eine Stunde haben wir verloren, liebe Leserinnen und Leser. Ich weiß, das schlaucht, wenn man Sonntagmorgen aufwacht, sich freut, dass es erst 9 Uhr ist und der Tag noch vor einem liegt, dann aber feststellen muss, dass es bereits 10 Uhr ist. Das Frühstück kann man dann gleich ausfallen lassen, ist ja fast schon wieder Mittagszeit. Die Zeit bis zu den Klößen mit Rotkraut und Sauerbraten überbrückt man mit der nervtötenden Umstellung aller Uhren im Haus. Ein Glück, wenn man in meiner Generation aufgewachsen ist und fast ausschließlich digitale Uhren kennt, die diese Aufgabe ganz allein übernehmen und bereits morgens beim Erwachen die aktuelle Zeit präsentieren.

Doch ein paar Wanduhren gibt es immer umzustellen. In solchen Momenten glaube ich doch gern an die herrliche Vision des Schweizer Schriftstellers Martin Suter, der in seinem Roman „Die Zeit, die Zeit“ von einem knorrigen Rentner erzählt, der sich sicher ist, dass allein die Veränderung existiert, die Zeit dagegen nur eine menschengemachte Größe ist. Wenn wir ohnehin zweimal jährlich an den Uhren schrauben, lassen sie sich vielleicht auch noch weiter zurückdrehen.

Diese Woche kann wohl kaum unvergänglicher werden.

