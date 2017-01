„Man sollte Riesas Anbindung nicht schlechtreden“ Das Wirtschaftsforum hat Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) nach Riesa geholt. Das Hauptthema: die B 169.

Beim Bau der schnellen Autobahn-Anbindung für Riesa dämpft Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) die Erwartungen. Zahlreiche Einwendungen lägen beim geplanten 3. Bauabschnitt der B 169 vor. Meist sind dabei Juristen mit im Boot. © Arvid Müller

Wann bekommt Riesa die schnelle Anbindung zur Autobahn? Das ist das Hauptthema des Wirtschaftsforums. Diese Woche haben die Macher Wirtschafts- und Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) zu einem nichtöffentlichen Termin in Riesa getroffen. Die SZ hat nachgefragt.

Herr Dulig, wie sind Sie am Dienstag nach Riesa angereist?

Aufgrund meines sehr engen Terminkalenders bin ich mit dem Auto nach Riesa gefahren. Mit dem Auto bin ich flexibler und konnte so auch die erwartete Diskussion zu diesem Tagesordnungspunkt bis zum Ende wahrnehmen. Privat bin ich hingegen leidenschaftlicher Bahnfahrer.

Laut dem jüngsten Landesentwicklungsbericht gibt es in Sachsen kein Mittelzentrum, von dem man per Pkw länger ins nächste Oberzentrum braucht: Offiziell sind es knapp 60 Minuten. Ist die Verkehrsanbindung Riesas aus Ihrer Sicht tragbar?

Wie Sie richtigerweise anmerken, benötigt man von Dresden bis ins Mittelzentrum Riesa etwa eine Stunde. Das mag für einige Pendler viel Zeit sein, ist aber nicht wirklich ungewöhnlich im Vergleich zu anderen Bundesländern. Sachsen hat innerhalb Deutschlands eines der dichtesten und bestausgebauten Straßennetze. Natürlich gibt es immer Städte, die wegen ihrer geografischen Lage mehr oder weniger schnell erreichbar sind. Trotzdem gibt es keinen Grund, die grundsätzliche Anbindung von Riesa schlechtzureden. Die Stadt wird mit der B 98, der B 169, der B 182 und im weiteren der B 6 gleich von vier Bundesstraßen erschlossen. Des Weiteren ist Riesa ein Eisenbahnknoten, der auch dem Güterverkehr dient. Von Riesa ist man mit der Regionalbahn innerhalb von 45 Minuten in Dresden oder Leipzig. Im Eisenbahnfernverkehr besteht praktisch ein Stundentakt in beide Städte mit dem ICE bzw. IC, wo man etwa eine halbe Stunde fährt.

Feralpi, Wacker, Reifenwerk: In Riesa und Umgebung gibt es zahlreiche Unternehmen mit Hunderten Arbeitsplätzen und reichlich Transportbedarf. Vielerorts ist man unzufrieden, dass der Ausbau der B 169 zur A 14 seit Jahren geplant wird, aber nicht sichtbar vorankommt. Haben Sie dafür Verständnis?

Die wirtschaftliche Entwicklung der Region wird von uns sehr aufmerksam beobachtet. Der Freistaat steht weiterhin mit vielen Fördermöglichkeiten bereit, um seinen Beitrag zu einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung zu leisten. Die Forderungen der Region nach einem raschen Ausbau der B 169 sind uns bekannt und werden von uns unterstützt. Ich habe allerdings in der Veranstaltung die Frage gestellt, warum die wirtschaftliche Entwicklung nur auf die verkehrliche Anbindung und diese eine Bundesstraße reduziert wird. Ist das wirklich klug?

Und?

Ich halte dies für einen Fehler, Riesa sollte viel mehr mit seinen Stärken werben. Ich will das Thema aber nicht kleinreden, sondern offen diskutieren. Deshalb bin ich ja nach Riesa gefahren. Der Ausbau der B 169 beschäftigt uns bereits seit Jahren. Dabei sollte man aber nicht vergessen, die ersten beiden Abschnitte sind bereits für den Verkehr freigegeben. Diese waren in der Planung weniger komplex. Neben der B 169 beschäftigen wir uns auch mit der B 98.

Wie steht es dort?

Auch hier haben wir anspruchsvolle Projekte, die wir im aktuellen Bundesverkehrswegeplan endlich in den Vordringlichen Bedarf bringen konnten. Diesen Erfolg sollte man nicht vergessen, denn jetzt können wir endlich planen und die Grundlage für eine bessere Anbindung der Menschen in Glaubitz, Wildenhain, Quersa und Schönfeld schaffen. Wir dürfen die B 169 nicht als reines Einzelprojekt betrachten. Der gesamte Industriebogen – von der A 13 über die B 98 nach Riesa und weiter über die B 169 zur A 14 – ist das Projekt.

Woran hängt aus Ihrer Sicht jetzt noch der weitere Ausbau der B 169?

Wir befinden uns im 3. Bauabschnitt derzeit im Planfeststellungsverfahren. Die nicht zuletzt aufgrund von Einwendungen überarbeiteten Planungen lagen 2016 in der Stadtverwaltung Riesa sowie in den Gemeindeverwaltungen Mockrehna, Naundorf, Stauchitz und Ebersbach zur Einsichtnahme aus. Erneut wurde eine Vielzahl von Einwendungen gegenüber der Landesdirektion Sachsen als Planfeststellungsbehörde eingereicht. Jede einzelne Einwendung muss bearbeitet, geprüft und fachlich erwidert werden. Daran arbeitet unsere Niederlassung in Leipzig mit Hochdruck. Denn in unserem Land hat jeder – egal wo sein Interesse in dem Planungsprozess liegt – das Recht und die Möglichkeit, seine Meinung zu einem Bauprojekt vorzubringen. Ein Großteil der Einwender lässt sich übrigens mittlerweile anwaltlich vertreten. Ich mache kein Hehl daraus, dass ich den Eindruck habe, dass sich einige Kanzleien inzwischen aus eigenwirtschaftlichem Interesse auf solche Themen spezialisieren.

Wagen wir eine Prognose: Wird die Verkehrsfreigabe des 3. und 4. Bauabschnitts zur A 14 noch in Ihre Amtszeit als Verkehrsminister fallen? Welches Jahr halten Sie für realistisch?

Ich werde keine Prognose wagen. Ich kann Ihnen nur Zeitziele nennen, welche wir absehen und einhalten können. Das gehört zur neuen Ehrlichkeit. Und das bedeutet konkret für den 3. Bauabschnitt, dass wir daran arbeiten, alle Erwiderungen in diesem Sommer an die Landesdirektion zu übergeben. Ob es dann juristische Auseinandersetzungen gibt oder weitere Einsprüche, die einen denkbaren Zeitplan durchkreuzen, kann ich nicht sagen. Unsere Niederlassung in Zschopau stellt derzeit für den 4. Bauabschnitt die Vorplanung auf. Im Anschluss erfolgt die Erstellung des Vorentwurfes, um das Planfeststellungsverfahren durchführen zu können.

Die Fragen stellte Christoph Scharf.

