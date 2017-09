„Man muss verzeihen können“ Die Schauspielerin Dorit Gäbler hat einen guten Grund, über Männer zu reden.

Mal die Perspektive wechseln tut der Liebe gut, weiß Dorit Gäbler. Übrigens auch der Liebe zu ihrer Stadt. Auf deren Dächer schaut die 74-Jährige vom Haus der Pres aus.

Sie erscheint wie ein Sommerwind. Im weißen Etuikleid, pastellfarbene Blüten darauf. Die rosa Kostümjacke passt perfekt zu den High Heels. Dorit Gäbler ist in Plauderlaune. Sitzt in der Sonne, trinkt Cola und rezitiert Text aus ihrem neuen Stück. Erzählt von dieser Frau, die sich spät noch einmal einlässt – auf einen neuen Mann, eine neue Ehe, ein neues Leben. Am Morgen vor der Hochzeit findet sie einen Zettel, darauf steht: Ich kann nicht.

Frau Gäbler, ist Ihnen so etwas auch schon passiert?

Ich habe mich nie so stark an einen Mann gehängt. Deshalb, denke ich, konnte ich auch niemals wirklich schlimm enttäuscht werden. Es war eher andersherum. Einen ersten Hochzeitstermin mit meinem Mann Karl-Heinz Bellmann habe ich zunächst sausen lassen, zwar nicht dermaßen kurzfristig, aber ein, zwei Wochen vorher.

Es gab keine unglückliche Liebe?

Sicher hatte ich auch unglückliche Zeiten und mit meinem Mann eine schwere Krise. Aber schon als ganz junge Frau wollte ich vor allem Schauspielerin sein. Das hat meine Gedanken ausgefüllt.

Sie sind aber doch auch Mutter und Familienmensch geworden.

Das wollte ich unbedingt. Ich wollte auf jeden Fall Kinder. Mit 21 Jahren habe ich das erste Mal geheiratet. Da war ich noch Studentin, die Ehe hielt ein knappes Jahr. Mein zweiter Mann hatte einen kleinen Sohn, in den ich vernarrt war. Ich dachte, dieser Mann sei der richtige, um Kinder mit ihm zu haben. Als ich aber schwanger war, wollte er das Kind nicht. So ging auch diese Ehe kaputt. Glücklicherweise habe ich meinen wunderbaren Sohn Peter bekommen.

Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Kuss?

Bis heute verbinde ich den Duft nach Flieder damit, denn ich bekam ihn unter einem Fliederstrauch. Ich war in der achten Klasse, er in der zehnten und ein toller Handballer.

Wurde er Ihre erste große Liebe, so richtig mit Übelkeit und weichen Knien?

So etwas hatte ich nie.

Blind vor Liebe zu sein, ist also nicht Ihre Art. Was macht für Sie denn eine Ehe stabil? Nächstes Jahr haben Sie und Ihr Mann 35. Hochzeitstag.

Dazu fällt mir ein Spruch ein: Mann muss die Männer so nehmen, wie sie sind. Man darf sie nur nicht so lassen. Aber im Ernst: Es ist wichtig zu lernen, positive und negative Seiten der Beziehung und des Partners abzuwägen. Ich kann mit Dingen leben, die mir nicht angenehm sind, wenn die ganz grundlegenden Fragen stimmen.

Was ist für Sie grundlegend?

Dass mein Mann immer für mich da ist und mich auffängt, wenn es mir mal nicht gut geht oder wenn ich nach Auftritten und langen Reisen abgespannt heimkomme. Als Künstler ist man sehr verletzlich, und wenn etwas nicht so läuft, wie erhofft, bekommt man Selbstzweifel. Mein Mann baut mich auf, beschwichtigt und macht mir Mut. Und er ist kreativ, hat immer gute Ideen. Dafür liebe ich ihn.

Mit welchen Eigenschaften könnten Sie sich nicht abfinden?

Mit Falschheit. Gerade unter Künstlern wird häufig ins Gesicht gelächelt und hinterm Rücken schlecht geredet. Ich war davon auch nicht immer frei. Inzwischen sage ich offen, was ich nicht gut finde. Manchmal muss man dafür einen passenden Moment finden, und der andere sollte offen für Kritik sein.

Wie finden Paare aus Ehekrisen heraus?

Ganz wichtig finde ich, viel miteinander zu reden. Und man muss verzeihen können. Kein Mann nimmt sich vor: Heute verletze ich meine Frau. Menschen machen Fehler nicht bewusst. Mein Mann und ich haben gelernt, Themen zu umschiffen, die immer wieder im Streit enden. Wenn er aufzubrausen beginnt, rede ich ihm ganz ruhig und lieb zu und sage: Du bist mir zu wertvoll, um mich mit dir zu streiten.

Welchen Rat geben Sie jungen Leuten?

Das tue ich mit einem Gedicht von Eva Strittmatter: Ich habe ein Geheimnis entdeckt/Wir loben einander zu selten/Kinder wachsen nicht ohne Lob/Wir lassen einander nur gelten...

Das Gespräch führte Nadja Laske. Das Stück „Verliebt, Verlobt, Verschwunden“ hat am Sonnabend, 2. September, 20 Uhr, im Boulevardtheater Premiere. Nächste Vorstellungen: 16. September, 20 Uhr; 17. September, 16 Uhr; 14. Oktober, 19.30 Uhr; 28. Oktober, 20 Uhr www.boulevardtheater.de

zur Startseite