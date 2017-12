Man kommt zur Ruhe Stress abbauen durch Töpfern. Funktioniert das denn? Ein Selbstversuch.

Die Keramikerin Ina Voll zeigt in ihrer Werkstatt in Coswig der SZ-Journalistin Uta Büttner das Töpferhandwerk. Seit April dieses Jahres bietet sie Kurse an. © Norbert Millauer

Coswig. Töpfern – das wollte ich schon immer einmal ausprobieren. Etwas mit den Händen gestalten. Aber wo und vor allem wann? Da entdeckte ich im Coswiger Amtsblatt die Anzeige von Ina Voll. Seit April betreibt sie neben ihrer Ferienwohnungs-Vermietung auch eine kleine Keramikwerkstatt auf der Kötitzer Straße. Meine Freude auf das Treffen ist getrübt durch den Termindruck im Vorfeld. Als ich etwas gestresst ankomme, werde ich offen und herzlich empfangen. Gemeinsam gehen wir in die Werkstatt. Richtig gemütlich sieht es aus. In dem Gewölbe stehen Regale mit wunderschönen Kreationen aus Keramik: Windlichter, Schalen, Figuren.

„Und, was möchten Sie denn töpfern“, fragt mich Ina Voll. Darüber hatte ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Und das, obwohl ich als Grafikdesignerin – die ich auch bin – eigentlich kreativ bin. Doch ich hatte einfach noch keine Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Also schlägt mir Ina Voll eine Schale vor. Sie legt ein Holzbrett auf die Arbeitsplatte und spannt ein Wischtuch darüber. „Damit der Ton nicht anklebt“, erläutert sie. Dann holt sie einen zehn Kilogramm schweren Tonblock hervor und schneidet ein Stück ab. Das etwa sieben Zentimeter dicke Stück soll ich auf etwa einen halben Zentimeter ausrollen. „Okay, wie beim Plätzchen backen“, sage ich und will mit einem Nudelholz loslegen. Das hatte ich mir einfacher vorgestellt – viel tut sich bei meinem Tonteig nicht. „Ja, ein wenig Kraft braucht man schon“, sagt Ina Voll schmunzelnd und zeigt mir, wie es am besten geht.

Dann holt sie eine große Kiste mit jeder Menge Spitzendeckchen aus dem Regal hervor. „Suchen Sie sich eins für das Muster aus.“ Ich bin unschlüssig – Spitzendeckchen-Muster, das ist nicht so meins. Aber als Abdrücke auf der Keramik ergibt das tolle Muster, das sehe ich auf schon fertigen Objekten. Ich entscheide mich für eine ganz einfache Form und während ich das Band in den Ton drücke, bemerke ich das erste Mal, dass ich gedanklich etwas herunterschalte.

„Ja, beim Töpfern kommt man schön zur Ruhe“, sagt Ina Voll. Deshalb hatte sie vor etwa eineinhalb Jahren mit dem Töpfern begonnen – damals in Meißen. Weil es ihr aber zu wenig Kurse waren, entschloss sie sich zur eigenen Werkstatt. Und obwohl sie noch nicht einmal eine Webseite dafür hat, läuft das Geschäft bereits sehr gut. So gibt es feste Kurse immer alle zwei Wochen montags und dienstags. Donnerstags sogar jede Woche. Dann gibt es noch einen Kurs alle paar Wochen am Freitag. „Da treffen sich junge Mütter“, erzählt Ina Voll. Und am Dienstag bietet sie von 13 bis 18 Uhr das „Gleitzeittöpfern“ an: „Da kann jeder kommen, wann er Zeit hat.“

Inzwischen ist mein Muster auf der Tonteigplatte fertig. Dabei kommen mir die ersten Ideen, wie ich es hätte auch anders machen können. Aber egal – beim nächsten Mal. Nun kommt der Ton in eine Gipsform. „Jetzt können Sie sich überlegen, ob der Schalenrand glatt oder gewellt sein soll“, sagt Ina Voll und fängt bereits an, ein paar schöne Wellen in den Rand zu modellieren. Das trifft genau meinen Geschmack. Zum Schluss soll ich mit einer Töpfernadel meine Initialen irgendwo hineinritzen. Es soll mein Logo werden. Aber das ist gar nicht so einfach. Immer wieder bleibe ich an kleinen Krümeln im Ton hängen. Jetzt habe ich eine Ahnung davon, welche Geduld und Ruhe ich brauche, wenn ich filigrane Muster in den Ton schnitzen wöllte. Nun muss meine Schale etwa eine Woche trocknen, bevor sie gebrannt, anschließend bemalt und zum zweiten Mal gebrannt werden kann.

Meine Arbeit heute ist noch relativ einfach. Will man beispielsweise Figuren oder Kugeln herstellen, darf der Ton nicht zu weich sein, erläutert Ina Voll. Es gelingt nicht immer alles auf Anhieb. „Manche Frauen sind dann unzufrieden mit sich. Dann sage ich immer: Wenn es nicht wird, sagen Sie einfach, das hat der Künstler so gewollt“, erzählt Ina Voll lachend.

Je länger ich an meinem Werk arbeite, desto ruhiger werde ich. Der Alltagsstress rückt immer weiter weg. Die Gedanken werden freier. Ganz abschalten kann ich ja heute noch nicht. Und deshalb bin ich mir sicher, als ich mich verabschiede, dass ich wiederkommen werde – dann ganz privat und ganz entspannt.

Keramikwerkstatt Ina Voll, Telefon 0172 9968581

zur Startseite