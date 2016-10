„Man kann Sport nicht verordnen“ Weitsprung-Olympiasiegerin Heike Drechsler spricht im Interview über den Glücksfall deutsche Einheit, den emotionalsten Moment ihrer Karriere und wie sie Kinder für den Sport motivieren will.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die ehemalige Weitspringerin Heike Drechsler. © picture alliance / dpa Die ehemalige Weitspringerin Heike Drechsler.

Die ersten olympischen Medaillen gewann Heike Drechsler noch im DDR-Dress. Bei den Spielen 1988 in Seoul holte sie Silber im Weitsprung sowie Bronze über 100 und 200 Meter.

Die Goldmedaillen von 1992 in Barcelona und 2000 in Sydney hat Heike Drechsler heute noch oft dabei, wenn sie Schulklassen besucht oder Vorträge hält. Der Rest ihrer einmaligen Sammlung liegt in zehn Kisten im Keller verstaut. Europameisterin, Weltmeisterin und Olympiasiegerin: Die Liste ihrer Erfolge – erst vor der Wende und dann für das vereinte Sportdeutschland – ist lang.

Ab und zu springt die 51-Jährige sogar noch in die Sandgrube, auch wenn sie über ihre heutigen Weiten nicht mehr so gern spricht. Doch der Sport ist weiter eine Herzensangelegenheit. Im Frühjahr zog die gebürtige Thüringerin aus privaten Gründen von Karlsruhe nach Berlin und genießt seitdem das Flair einer Weltstadt. Den Tag der deutschen Einheit feiert Heike Drechsler in Dresden – natürlich sportlich.

Frau Drechsler, am 3. Oktober feiern wir 26 Jahre deutsche Einheit. War die Wende für Sie ein Glücksfall?

Ja, weil in der Zeit auch mein Sohn geboren wurde. Er feiert am 1. November seinen 27. Geburtstag. Das war damals also wenige Tage vor dem Mauerfall. Man hat aber schon die ganze Stimmung gespürt. Was für eine bewegende Zeit. Man ist ziemlich durchgerüttelt worden. Es war eine Lerneinheit. Viele Dinge sind 26 Jahre später so selbstverständlich.

Woran denken Sie da zuerst?

Natürlich ans Reisen. Und an die Selbstbestimmung, die Selbstverwirklichung – die gab es damals nicht. Man wurde viel fremdbestimmt, auch im Sport. Doch ich bin damit aufgewachsen, deshalb habe ich das nicht so empfunden.

Stand denn für Sie fest, nach der Wende und nach der Geburt Ihres Sohnes in den Leistungssport zurückzukehren?

Sport war mein Leben. Natürlich musste ich überlegen, wie es weitergeht. Ich war 24, Mutter und habe nebenbei studiert. Da war schon die Frage, wie sich das mit Leistungssport organisieren lässt. Aber ich hatte die Möglichkeit, meine Familie mit ins Trainingslager zu nehmen. Meine Mutti hat zu dem Zeitpunkt nicht mehr gearbeitet und war mit dabei, als ich das erste Mal nach Lanzarote ins Trainingslager geflogen bin. Ich hätte mir nicht vorstellen können, von meinem Sohn lange getrennt zu sein.

Wie haben Sie das Zusammenwachsen zwischen Ost und West im Sport erlebt?

Da ich nach der Geburt ziemlich schnell wieder in der Weltspitze zurück war, bin ich schon bei der EM 1990 in Split gestartet – damals noch mit der DDR-Mannschaft. Am Ende sind wir dann schon symbolisch mit dem westdeutschen Team ausmarschiert. Und jeder hatte die Gedanken im Kopf: Wo ist mein Platz? Wo bin ich morgen? Die Athleten sind als Team schnell zusammengewachsen, bei den Trainern war das ein bisschen anders. Natürlich gab es in der DDR einen Trainerüberhang, und viele wurden nicht übernommen. Da gab es schon auch eine Konkurrenzsituation.

Wenn man über Leistungssport in der DDR spricht, kann man das Dopingthema nicht ausklammern. Ärgert Sie, dass nur DDR-Sportler immer wieder damit konfrontiert werden?

Mich ärgert das nicht. Es ist Teil meiner Geschichte. Es war nicht alles rosarot. Ich finde es nur sehr einseitig, man sollte schon auf Gesamtdeutschland schauen. Da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Man muss aus den Erfahrungen lernen, junge Sportler aufklären und nun aber nach vorn schauen.

Diese Aufklärung gab es bei Ihnen nicht. Macht Sie das wütend?

Nein, ich bin nun mal in der DDR aufgewachsen. Ich bin kein Märtyrer-Kind und auch nicht von meinem Elternhaus erzogen worden, vielleicht die Dinge infrage zu stellen. Ich finde es schwierig, wenn sich Außenstehende da ein Urteil erlauben. Mit zwölf Jahren wohnte man im Internat, hatte seine Sportmedizin vor Ort, ging da zum Arzt. Da dachtest du ja, es ist alles richtig. Wenn man mit einer rosaroten Brille erzogen wurde und sah nichts anderes rechts und links, war es natürlich schwierig, etwas kritisch zu hinterfragen.

Wenn Sie noch mal auf Ihre Karriere zurückblicken: Wann haben Sie den emotionalsten Moment erlebt – vor oder nach der Wende?

Der erste WM-Titel 1983 war einschneidend und entscheidend für meine Karriere. Ich habe unwahrscheinlich viel Druck gespürt, nicht zu versagen. Damals war ich gerade 18 und hatte eine Gegnerin, die Weltrekord gesprungen war. Doch der emotional schönste Moment war Sydney.

Im reifen Sportalter sind Sie 2000 ein zweites Mal Olympiasiegerin geworden.

Es war so schön, weil der Weg dahin so viele Aufs und Abs gehabt hatte. Die Verletzungen wurden mehr, und ich hatte immer Angst, hoffentlich komme ich ans Ziel, hoffentlich verletze ich mich nicht. Und dann der Moment, wirklich wieder da oben auf dem Siegerpodest zu stehen. Das konnte ich nicht fassen. Keiner hatte es mir so richtig zugetraut. Und ich wusste ja auch, das ist der letzte große Olympiaerfolg. Da schwebt man natürlich auf Wolke sieben.

Verfolgen Sie noch das aktuelle Sportgeschehen?

Auf jeden Fall. Ich war als Zuschauerin in Rio. Es waren super Wettkämpfe, die Stimmung war schön, natürlich brasilianisch.

Welcher Sportler hat Sie fasziniert?

Fabian Hambüchen, wie er nach langer Verletzung zurückgekommen ist und es zum Ende seiner Karriere allen gezeigt hat. In der Leichtathletik hat mich der Weltrekord von Wyde van Niekerk über 400 Meter beeindruckt, vor allem seine Technik, mit welcher Eleganz er gelaufen ist. Auch der Weitsprung und die 6,95 Meter von Malaika Mihambo waren toll, selbst wenn sie knapp eine Medaille verpasst hat.

Sind Sie selbst noch sportlich aktiv?

Ja. Ich arbeite im betrieblichen Gesundheitsmanagement bei der Barmer GEK und bin deshalb bei vielen Laufevents und Aktionen dabei. Ab und zu gehe ich ins Stadion und springe fürs Sportabzeichen sogar mal wieder in die Grube.

Und wie weit?

Für das goldene Sportabzeichen in meiner Altersklasse hat es noch gereicht.

Wie weit muss man dafür springen?

Vier Meter. Voriges Jahr habe ich etwas trainiert, da bin ich noch 5,30 Meter gesprungen. Die Technik ist noch super. Das ist wie schreiben, das verlernt man nicht. Aber klar, es fehlt an Kraft und Schnelligkeit.

Sie sind beruflich viel unterwegs. Ist es tatsächlich so, dass die Deutschen immer unsportlicher werden?

Fakt ist, Muskel- und Skeletterkrankungen sind immer noch Nummer eins vor psychischen Erkrankungen. Weil die Leute sich zu wenig bewegen, zu wenig aktive Erholung haben. Erschreckend ist auch, dass die Fettleibigkeit zunimmt.

Schon zwei Millionen Kinder in Deutschland sind übergewichtig ...

Da muss man sich wirklich Gedanken mache, das kostet das Gesundheitssystem später sehr viel Geld. Wir haben jetzt ein Präventionsgesetz, das vorbeugende Maßnahmen gegen Krankheiten vorsieht. Es gibt auch viele Projekte in Kindergärten und Schulen. Die tägliche Sportstunde wäre so wichtig. Kinder müssen spüren, dass ihnen Bewegung guttut. Wenn sie dann in das Zeitalter der Trägheit kommen, so mit 14, 15, braucht es vielleicht flippigere Angebote, damit sie auch am Ball bleiben.

Sie sind selbst Mutter. Was raten Sie Eltern, die selbst nicht sportlich sind?

Eltern sollten abschätzen, welche Neigung ihr Kind hat. Und der beste Ansatz ist ein Verein. Dort bewegen sich die Kinder regelmäßig, haben Spaß und soziale Kontakte. Aber letztlich ist es so: Man kann Sport nicht verordnen.

Das Gespräch führte Michaela Widder

Am 2. Oktober um 11 Uhr gibt Heike Drechsler zusammen Ex-Boxer Torsten May eine Autogrammstunde im Sternpavillon der DDV Mediengruppe am Dr.-Külz-Ring.

Heike Drechsler unterstützt die Initiative „Deutschland bewegt sich!“ im Open-Air-Fitness-Parcour vor dem Landtag beim Standweitsprung (2. Oktober, 17 Uhr und 3. Oktober, 12.30 Uhr) und beim Fitnesstraining (2. Oktober, 13 Uhr und 3. Oktober, 17 Uhr).

zur Startseite