„Man geht, wenn es läuft“

Herr Mertin, warum gehen Sie, wo Jenoptik doch so gut dasteht wie lange nicht? Und warum schon Anfang Mai? Ihr Vertrag läuft doch bis Ende Juni.

Ich gehe, weil es gut läuft. Das ist doch ein guter Zeitpunkt. Wir haben in den letzten Jahren erreicht, was ich in den kühnsten Visionen mit dem inzwischen verstorbenen ersten Jenoptik-Chef Lothar Späth diskutiert habe. Ich habe nach zehn Jahren als Vorstandschef meine Mission erfüllt. Einen Zehn-Jahres-Rhythmus hatte ich auch schon früher in meinem Berufsleben. Mein Nachfolger Stefan Traeger übernimmt jetzt, damit er Zeit zur Einarbeitung hat.

Was steht nach zehn Jahren an der Jenoptik-Spitze auf Ihrer Haben-Seite?

Jenoptik war 2006 ein schwieriger Fall, als ich dazugestoßen bin: hoch verschuldet mit einer kaum zu übersehenden Zahl an Tochterfirmen – etwa 60 bis 70 operative Einheiten. Es gab kaum Geschäft in Asien und nur wenig in den USA. Jetzt ist Jenoptik eine starke Marke, netto schuldenfrei, und auch 2017 wird das Unternehmen wachsen. Wir haben ein Auftragspolster, wie wir es noch nie hatten.

Und die dunkle Seite?

Dass es zehn Jahre dauern würde, bis wir so dastehen, hätte ich nicht gedacht. Ich habe mir das viel schneller vorgestellt. Doch dann kam 2008 die Finanz- und Wirtschaftskrise. Dass ich einmal vor dem Bürgschaftsausschuss des Bundes stehen würde, weil die Banken 2009 kein richtiges Vertrauen in Jenoptik hatten, war der Tiefpunkt meiner Jenoptik-Geschichte. Zur dunklen Seite gehören die Restrukturierungen, die auch Jobs in Deutschland kosteten.

Jenoptik war vor dem Börsengang ein Staatsunternehmen. Nun ist Thüringen wieder Aktionär. Ein Problem?

Ja, Thüringen ist mit elf Prozent der größte Einzelaktionär, nachdem die Familie Humer aus Österreich ausgestiegen ist. Es ist immer gut, einen Ankeraktionär zu haben. Also, kein Problem. Vorstand und Aufsichtsrat, in dem das Land mit Aufbaubankchef Matthias Wierlacher den Vorsitzenden stellt, sind dem Unternehmenswohl verpflichtet. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat sich stets eindeutig für Jenoptik positioniert – auch, wenn das nicht immer der Linie seiner Partei entspricht.

Wo sehen Sie Jenoptik in Zukunft?

Jenoptik hat jetzt das Potenzial, mit Zukäufen zum echten Global Player zu werden – mit einem Wachstum in Richtung der Umsatz-Milliarde. Der Boom der Hightech-Branchen wird sich vor allem in Asien abspielen. Jenoptik wird im Ausland wesentlich stärker wachsen als in Deutschland. Das gilt auch für die Arbeitsplätze. (dpa)

