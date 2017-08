Mammutaufgabe Fußball-Chronik In Oderwitz erfassen ehemalige Spieler und Funktionäre in vier Broschüren die Geschichte des Oberlausitzer Fußballs. Diese reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück.

Sie erarbeiten – neben anderen engagierten Mitstreitern – die Chronik des Oberlausitzer Fußballs (von links): Johann Stein, Jürgen Seibt, Heinz Görbig, Hubert Krüger und Gottfried Dießner. Im kommenden Jahr wollen sie die Chronik öffentlich vorstellen – aufgeteilt auf vier Broschüren. © Rafael Sampedro

Zahlen, Statistiken, Vereinsaufzeichnungen. All das gilt es zu sichten, zu erfassen, zu ordnen. Die Männer der Arbeitsgruppe Fußball-Chronik, die sich jeden Montag im Büro des früheren Oberlausitzer Fußballverbands (OFV) an der Oderwitzer Hauptstraße treffen, haben sich eine Mammutaufgabe vorgenommen. Sie wollen nichts weniger als eine Chronik des Fußballs in der Oberlausitz von den Anfängen Ende des 19. Jahrhunderts bis 2010 erstellen. Und das so detailliert wie möglich – was unter anderem auch bedeutet, neben der Entwicklung des Fußballsports in der Region die Tabellen möglichst aller Spielklassen und Altersgruppen in der Chronik aufzulisten. Eigentlich fast unmöglich.

Und doch stellen sich die einst selbst aktiven Fußballer und Funktionäre dieser Aufgabe jede Woche aufs Neue. Die Idee dazu hatte 2012 Johann Stein, einst der Präsident und gleichzeitig Geschäftsführer des Oberlausitzer Fußballverbands und später Präsident des nach der Kreisreform gegründeten Fußballverbandes Oberlausitz (FVO). „Wir wollen mit dieser Chronik etwas für die Allgemeinheit tun“, sagt Stein. Mitstreiter dafür hatte er bald gefunden, mittlerweile arbeiten 13 Leute in der AG Fußballchronik mit. Wobei die Bezeichnung Chronik ein wenig untertrieben ist – immerhin sollen unter diesem Sammelbegriff insgesamt vier Broschüren erscheinen, wie Johann Stein erklärt. „Die erste Broschüre widmet sich dem Oberlausitzer Fußballverband, die zweite Broschüre beinhaltet die Geschichte des Fußballs in der Region von 1900 bis 1994, die dritte Broschüre zeigt die Entwicklung der Vereine und stellt diese vor und in der vierten Broschüre werden sich die Fußballtabellen seit Anfang des vorigen Jahrhunderts wiederfinden“, sagt Johann Stein.

Die Erarbeitung der Chronik ist nicht einfach. Ein Archiv des Oberlausitzer Fußballs gibt es nämlich nicht, die Hobby-Historiker der Oderwitzer Arbeitsgruppe sind auf Zuarbeiten von Privatpersonen und Fußballvereinen angewiesen. Manchmal klappt es mit diesen Zuarbeiten ganz gut, vor allem Einzelpersonen haben wertvolles Material zugeliefert, sagt Stein. Manche Fußballvereine wiederum könnten nicht viel zur Chronik beitragen, weil sie selbst nicht über historische Aufzeichnungen zu ihrer Vereinsgeschichte verfügen. „Da ist es natürlich schwer, Angaben zu finden“, erklärt Johann Stein. Darum sehen die Chronikseiten für die einzelnen Vereine stellenweise auch noch ziemlich leer aus. Doch nicht überall: „Vom TSV Großschönau haben wir ganz viel Material bekommen“, sagt Johann Stein. Am Beispiel dieses Vereins lässt sich die Oberlausitzer Fußballgeschichte übrigens mit am weitesten zurückverfolgen: „1892 gab es in der Oberlausitzer Presse bereits eine Erwähnung über einen Fußballverein in Großschönau“, weiß Stein. Ein anderer Verein mit großer Geschichte ist für den einstigen Fußballpräsidenten Budissa Bautzen. „Dieser Verein hat zu Beginn des vorigen Jahrhunderts im Gau Oberlausitz gespielt. Auch im Gespräch mit den dortigen Vereinsvertretern haben wir viel über die Oberlausitzer Fußballgeschichte erfahren“, sagt Johann Stein. Abgerundet werden sollen die Angaben zu den einzelnen Vereinen mit der Darstellung von Fotos und Emblemen, der Nennung von Fußballgrößen, Delegierungen und Auswahlberufungen sowie der Erwähnung von Funktionären, Trainern und Schiedsrichtern.

Wie gesagt, eine Mammutaufgabe. Das wurde auch schnell den Mitgliedern der AG Fußball-Chronik bewusst. „Wir hätten selbst nicht gedacht, dass es so umfangreich wird“, sagt Johann Stein. Darum sei man auch jederzeit für die Hilfe von anderen Fußballbegeisterten offen. Schließlich werde an allen vier Broschüren gleichzeitig gearbeitet und schließlich stehe das Ziel fest. „Wir wollen die Chronik 2018 öffentlich vorstellen“, so Stein. Gedruckt werden soll aber erst einmal nur eine geringe Auflage. „Wir wollen schauen, wir groß die Nachfrage für die Chronik ist“, sagt der Oderwitzer – und wendet sich wieder dem Tagesgeschäft zu: „Bis dahin suchen wir weiter nach alten Unterlagen.“

