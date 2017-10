Mamas und Babys ganz nah Die Meißner Geburtenstation wird noch einmal familiärer und damit attraktiver gestaltet.

Pilotprojekt, damit sich junge Familien wie zu Hause fühlen können. Mama Stefanie Geßner aus Nossen genießt mit ihrer wenige Stunden alten Tochter den Komfort eines bereits modernisierten Zimmers auf der Meißner Geburtsstation. Weitere Umbauten für kürzere Wege und mehr Nähe sollen folgen. © Claudia Hübschmann

Stefanie Geßner aus Nossen hat den Vergleich aus erster Hand. Vor fünf Jahren brachte sie ihren mittlerweile großen Sohn in Meißen auf die Welt. Jetzt bekam er eine kleine Schwester – wiederum auf der inzwischen in ersten Teilen modernisierten Meißner Geburtenstation. Ruhig und zufrieden schläft die junge Dame in den Armen ihrer Mama. Die sitzt in einem bequemen neuen Stillstuhl.

Leise ist Chefärztin Dr. med. Marlies Leibner hinzugetreten. Das Zimmer der glücklichen Mutter und ihres Nachwuchses bildet eine Art Pilotprojekt. Schrittweise sollen alle Patientenzimmer auf der Station 2 nach diesem Muster umgebaut und neu gestaltet werden. Die Farben sind warm in Gelb und Orange gehalten. In einer eingebauten Wickelecke liegt ein Sicherheitsschlafsack mit kleiner grüner Schnecke – ein Geschenk des Gesundheitskonzerns. Der Blick geht auf das selbst jetzt – Anfang Herbst – noch üppige Grün des Parks. Auf dem Fensterbrett wartet ein Plüsch-Storch darauf, geknuddelt zu werden. Alles wirkt einladend und familiär.

Genau dies sei auch das Ziel, sagt Chefärztin Marlies Leibner. Mama, Neugeborenes und gern auch Papa sollten sich auf der Station wie zu Hause fühlen. Dafür habe das Unternehmen noch einmal viel Geld in die Hand genommen. Denn bei einem Zimmer bleibt es nicht. Größere Umbauten werfen ihren Schatten voraus.

Bislang ist das Säuglingszimmer noch auf der benachbarten Station 2 a untergebracht. Wenn Mütter Ruhe benötigen, um zu Kräften zu kommen, kümmert sich dort eine speziell ausgebildete Säuglingsschwester 24 Stunden um den Nachwuchs. Für heutige Ansprüche sei der Gang hinüber auf die andere Station zu lang, sagt Marlies Leibner. „Deshalb konzentrieren wir alles auf Station 2. Die 2 a wandelt sich zu einer Station für minimalinvasive Chirurgie“, so die Chefärztin.

Patientenzimmer, Babyraum und das Buffet finden sich ab dem Jahreswechsel auf der dann modernisierten Geburtsstation Tür an Tür. Neue Einrichtungsstücke wie Wickelecken und Stillstühle in den Räumen kommen hinzu. „Das ist ein Trend, dem viele Kliniken bundesweit folgen. Da möchten wir natürlich vorn mit dabei sein“, sagt Sprecherin Sabine Seiler. Allgemein gelten Geburtenstationen als Aushängeschilder der Häuser. Wer hier gute Erfahrungen gemacht hat, kommt später wieder. Stefanie Geßner aus Nossen kann das nur bestätigen. Entscheidend für den Entschluss, nach Meißen zu gehen, seien für sie die Freundlichkeit des Personals und der tolle Kreißsaal gewesen. Deshalb habe es auch bei der zweiten Geburt keine Zweifel gegeben. Erneut war das Haus in der Nassau erste Wahl.

Umfragen bestätigen guten Ruf

Dass die junge Frau mit ihrer Ansicht nicht allein steht, zeigt eine Statistik der Krankenkassen AOK und Barmer. Mehr als drei Viertel aller Frauen, die ein Kind im Elblandklinikum Meißen geboren haben, würden das Krankenhaus weiterempfehlen. Das geht aus einer aktuellen Studie hervor, an der sich mehr als 256 Mütter beteiligt haben, die in Meißen ein Kind auf die Welt brachten. In ganz Sachsen wurden insgesamt mehr als 30 000 Mütter befragt. Die Krankenkassen AOK und Barmer haben erstmals die Ergebnisse zur Zufriedenheit mit Geburtskliniken veröffentlicht.

„Einer unserer Pluspunkte ist sicherlich die Kinderklinik“, sagt Chefärztin Marlies Leibner. Sie erlaube es, Geburten bereits ab der 32. Woche in Meißen durchzuführen, wenn einer Mutter beispielsweise die Fruchtblase platze. Gleichzeitig spiele die Kinderklinik eine wichtige Rolle für den Ausbildungsbetrieb im Unternehmen.

Von den Zahlen her liegen die Elblandkliniken mit ihrer Meißner Geburtsstation aktuell im Durchschnitt. Im September konnte das 500. Baby für 2017 entbunden werden. Zwischen 700 und 800 Neugeborene waren es jeweils insgesamt pro Jahr in letzter Zeit. Nach Höhepunkten in der DDR mit vierstelligen Raten und dem Absturz Mitte der 1990er-Jahre mit weniger als 400 Geburten hat sich die Lage in jüngster Vergangenheit stabilisiert.

Trotzdem: Das Thema bleibt für die Kliniken wichtig und sensibel. Missverständliche Nachrichten, etwa über eine angeblich mit sogenannten MRSA-Keimen infizierte Mutter – können werdende Eltern schnell verunsichern. „Gerade beim ersten Kind sind die Paare extrem auf Sicherheit bedacht. Nichts soll schief laufen, und sie wollen sich möglichst wohlfühlen“, sagt Chefärztin Marlies Leibner. Genau auf diese Prioritäten würde in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe gesetzt. Die beste Möglichkeit, sich davon selbst zu überzeugen, bilden die mit rund 50 Besuchern stets gut nachgefragten Informationsabende. Nächster Termin ist der 1. November, 18 Uhr, im Konferenzraum 4.

