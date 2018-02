Maluschke ist nicht zu bremsen Radeberg gewinnt das erste Auswärtsspiel der Rückrunde beim SC Hoyerswerda.

Auch hier kann Laura Rosemann vom SC Hoyerswerda (hinten) Vanessa Maluschke nicht aufhalten. Die warf diesmal acht Tore. © Werner Müller

Radeberg. Nach dem klaren Heimsieg im Derby gegen den HC Rödertal II vor zwei Wochen versuchte das Frauenteam von RSV-Trainer Hartmann, auch im Derby beim SC Hoyerswerda so eine Leistung abzurufen und den bis dahin besser platzierten Tabellennachbarn niederzuringen. Doch eins machte den Gästen schon zu schaffen. Denn mit 19.30 Uhr war es für die Bierstädterinnen der späteste Anwurf der gesamten Saison.

Das war aber offenbar kein Problem für das RSV-Team und Coach Hartmann konnte sich am Ende über einen 26:23 (14:13)-Erfolg freuen. „Der Sieg geht absolut in Ordnung, da wir an unsere zuletzt starken Leistungen in der Abwehr anknüpfen konnten“, lobte Hartmann nach dem Abpfiff. „Zudem haben wir heute absoluten Willen und Biss gezeigt, der uns im Hinspiel noch gefehlt hat. Am kommenden Sonnabend kommt nun mit dem HC Burgenland der absolute Aufstiegsfavorit zu uns nach Radeberg. Dann müssen wir aufgrund diverser Ausfälle wieder improvisieren.“

Gegen Hoyerswerda gingen die Radebergerinnen schon nach 34 Sekunden durch Vanessa Maluschke mit 1:0 in Führung. Das Nachwuchstalent war am Ende mit acht Toren – darunter fünf verwandelte Siebenmeter – erneut die beste Werferin ihres Teams. Auch zur Pause ging der RSV mit einem knappen 14:13-Vorsprung in die Kabine. Doch den guten Lauf der ersten Halbzeit konnten die Radebergerinnen anfangs nicht fortsetzen und Hoyerswerda ging mit 15:14 in Führung. Doch die Radebergerinnen behielten einen kühlen Kopf und konnten den Spielstand wieder zu ihren Gunsten drehen.

Nach einem 5:0-Lauf stand dann eine 20:15-Führung für die Bierstädterinnen auf der Anzeigetafel. Der Radeberger Abwehrriegel war kaum zu bezwingen und die Gästeführung hielt auch danach. Obwohl zum Schluss die Kräfte nachließen, konnten die Hartmann-Schützlinge einen sicheren 26:23-Auswärtssieg verzeichnen und sind nun mit 8:16 Punkten Neunter. (ml)

Radeberg mit: C. Richter, S. Schulz; I. Wolff (2), L. Zöge (1), D. Zerbst (3), Lösche (2), M. Lösche, J. Lindner (3),

F. Brüning (3), L. Tauchmann (4), V. Maluschke (8/5).

