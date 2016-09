Malteser ziehen in Feuerwache Klotzsche

Ende des Monats wird es in der neuen Wache in Klotzsche noch etwas voller. Dann ziehen neun Mitarbeiter des Malteser Hilfsdienstes in den Komplex an der Ecke Boltenhagener/Travemünder Straße – eine Neuheit für Dresden. Denn erstmals arbeiten Freiwillige Feuerwehr und Rettungsdienst in einem Gebäude zusammen. Für die Teams gibt es allerdings separate Eingänge und Fahrzeughallen, zu den meisten Einsätzen rücken sie aber gemeinsam aus. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr hatten indes schon etwas Zeit, um sich an den neuen Standort zu gewöhnen.

Vor einem guten Monat wurde der Neubau offiziell eingeweiht, vorher gab es bereits einen Probebetrieb. Denn auch für die Feuerwehrleute hat sich so einiges geändert. Im rund 3,4 Millionen Euro teuren Komplex wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Klotzsche und Hellerau zusammengelegt. Denn vorher waren sie so teilweise zu wenig Kameraden, um zu Einsätzen auszurücken. (SZ/sag)

