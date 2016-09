Malteser freuen sich auf Besucher und Kuscheltiere Am kommenden Sonnabend ist im Malteser Krankenhaus St. Johannes viel zu erleben. Alle Interessenten sind eingeladen.

Das Malteser Krankenhaus in Kamenz lädt zum Tag der offenen Tür ein. © Matthias Schumann

Am 24. September veranstaltet das Malteser Krankenhaus St. Johannes von 10 bis 16 Uhr einen Tag der offenen Tür. Auch in diesem Jahr wird es wieder zahlreiche Vorträge, Führungen und Mitmachaktionen zu den verschiedensten Themen geben. Der Schwerpunkt wird aber auf endoskopische Diagnostik liegen. Um besser für Notfälle gerüstet zu sein, wird es Angebote zur Ersten Hilfe und zur Reanimation geben. Außerdem sind zahlreiche ganztägige Angebote anberaumt, wie zum Beispiel Schlüsselloch Chirurgie, ein Hygiene-Check mit UV-Licht oder des Polizeireviers: „Mit Blaulicht unterwegs: Fahren Sie und Ihre Kinder in den Fahrzeugen des Rettungsdienstes und der Polizei mit!“ Darüber hinaus kann man sich über Sozialdienste, ehrenamtliche Arbeit oder Ausbildungsangebote informieren, heißt es.

Programm-Highlights am 24. September zurück 1 von 3 weiter Vorträge 10.30 Uhr: Blick ins Innere – Endoskopie von Magen und Darm – mit Oberarzt Dr. med. Matthias Eckert 11.30 Uhr: Leben retten, wiederbeleben – Anleitung für den Ernstfall – mit Oberarzt Dr. med. Tilo Driesnack 12.30 Uhr: Ruhe für die Seele: Meditation – mit Vincent Böhmer, Krankenhausseelsorger 13.30 Uhr: Frauen schonend operieren – endoskopische Verfahren in der Gynäkologie – mit Chefarzt Alexander Wagner 14.30 Uhr: Vielfalt der Chirurgie – Knochenverletzungen im Alter, Erkrankung der Gallenblase, Schilddrüse, Darmkrebs – mit Chefarzt Yousif Faddah Aktionen 10.30 Uhr: Atemphysiotherapie zum Kennenlernen 11 Uhr/13 Uhr: Herzultraschall live 11 Uhr/13 Uhr/15 Uhr: Erlebnis Geburt: Blick in die Entbindungsräume 11.30 Uhr/13.30 Uhr: Tuch oder Tagehilfe: Anleitung für junge Eltern 11.30 Uhr/13.30 Uhr/15.30 Uhr: Pinselmassagen 11.30 Uhr/13.30 Uhr: Darmspiegelung am Model 11.30 Uhr/14 Uhr: Führung über die Palliativstation 12.00 Uhr/12.30 Uhr: Leben retten: Reanimationstechnik richtig 14 Uhr: Rückenschule Ganztägige Angebote Schlüsselloch-Chirurgie: Test des Fingerspitzengefühls Präventionsdiagnostik mit Vitalwertemessung Hygienecheck mit UV-Licht „Ist sauber wirklich sauber?“ Lungenaltermessung mit der Apotheke am Forst Erste Hilfe – mit dem Malteser Hilfsdienst Informationen zu Ausbildungsangeboten, Patientenverfügungen, Ehrenamt, Malteser-Altenhilfe und Malteser-Hausnotruf, Tagesklinik Arnsdorf, Praxis Dr. Haack

Für die Kleinen gibt es Hüpfburgen und die beliebten Teddy-/Puppendoktor-Angebote. Die Kleinen können ruhig ihre kranken Kuscheltiere mitbringen. Auch der Bewegungsparcours im Untergeschoss ist für Heranwachsende unbedingt zu empfehlen. Und Malteser-Geschäftsführer Florian Rupp freut sich auch über ein interessantes musikalisches Highlight: „Ein besonderer Höhepunkt wird der Auftritt der Red Tower Bigband sein“. Der Eintritt einschließlich der Zufahrt zum Parkplatz ist frei.

Das Malteser Krankenhaus St. Johannes ist ein Krankenhaus der Malteser Sachsen-Brandenburg gemeinnützige GmbH mit Sitz in Kamenz, die ein weiteres Krankenhaus in Görlitz und Altenhilfeeinrichtungen in Kamenz, Bautzen, Leipzig, Cottbus, Wittichenau sowie einen ambulanten Pflegedienst in Räckelwitz unterhält. In Kamenz sind rund 325 Mitarbeiter beschäftigt. Im vergangenen Jahr wurden hier 7 640 Patienten in 160 Betten stationär und 15310 ambulant behandelt. (SZ)

