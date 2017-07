Malter in Flammen feiert Jubiläum Des Festival bietet dieses Jahr wieder drei Festplätze. Zum Zehnjährigen wird es ein besonderes Feuerwerk geben.

Auf drei Festplätzen rings um die Talsperre Malter wird den Besuchern von Malter in Flammen am Freitag und Sonnabend ein buntes Programm geboten. © Egbert Kamprath

Mit 10 000 bis 15 000 Besuchern zur Veranstaltung Malter in Flammen rechnet Klaus Kaiser, Geschäftsführer der Weißeritztal-Erlebnisgesellschaft und damit Cheforganisator. Das Festival findet am 14. und 15. Juli zum zehnten Mal statt. Das Jubiläum haben die Organisatoren von langer Hand vorbereitet. Für die Besucher ist wichtig, zu wissen, dass es zwei verschiedene Tickets gibt. Das Tagesticket kostet zehn Euro, das Wochenendticket 15 Euro. Kinder bis 14 Jahre haben kostenlosen Eintritt. Mit den Tickets haben die Besucher Zutritt auf die Festplätze, können gratis die Shuttlebusse nutzen und mit den Spätbussen nach Freital und Dresden mitfahren.

Kaiser und sein Team haben auch dafür gesorgt, dass Besucher, die mit dem Pkw anreisen, sorglos parken können. Die Straße rings um die Talsperre ist für Autos gesperrt. Nur wer als Anwohner oder Beteiligter am Fest eine Vignette hat, darf in das Sperrgebiet fahren. Alle anderen müssen ihr Auto außerhalb abstellen. Zwei Parkplätze sind vorbereitet, ein ganz großer an der Straße von Ruppendorf nach Paulsdorf. Dort haben über 5 000 Fahrzeuge Platz. Etwas kleiner ist der Platz in Malter mit rund 1 000 Abstellmöglichkeiten.

Ein Feuerwerk – auch musikalisch zurück 1 von 3 weiter Malter ist wieder dabei Die Malteraner Seite ist dieses Jahr wieder in das große Fest integriert. Vergangenes Jahr fand hier nichts statt, weil die Straße über die Staumauer wegen Brückenbauarbeiten gesperrt war. Am Strandbad in Malter legt am Freitagabend das DJ-Team „Harry und Harald“ Musik von damals bis heute auf. Am Sonnabend stehen „The Police Boys“ aus Dresden auf der Bühne und bieten einen Mix verschiedener Musikrichtungen von Rock ’n’ Roll über Flower Power bis zur Neuen Deutschen Welle. Auf dem Gelände am Bahnhof Malter wird das Herz von Oldtimerfreunden höherschlagen. Der Dippser Andreas Klier hat eine Ausstellung mit knapp hundert historischen Automobilen organisiert, die am Sonnabend ab 11Uhr zu sehen sind. Bei gutem Wetter sind auch schöne, alte Stücke ausgestellt. Der zentrale Festplatz Paulsdorf ist der zentrale Festplatz, wo am Freitag zum Festauftakt das DJ-Team „Mütze Katze" für Stimmung sorgt und auch am Sonnabend den ganzen Tag über Programm läuft. Dort treten um 10Uhr die Mannschaften zum Volleyballturnier um den Talsperren-Pokal an, um 11 Uhr spielt das Blasorchester Elbflorenz zum Frühschoppen und beginnt das Kinderfest. Ab 13 Uhr läuft der Familientag, bei dem auch das Künstlerduo „Die Charlinis“ auftritt. Um 16Uhr beginnt ein Tanzworkshop für Kinder mit der Dancecrew Altenberg. Um 20Uhr singt das Andrea-Berg-Double Angela Schlager, und um 21 Uhr bietet Steffen Heidrich die Roland-Kaiser-Double-Show. Zum Ausklang des Tages spielt nach dem Feuerwerk ab 23 Uhr die Partyband Mr.Feelgood. Bowleparty in Seifersdorf Försters Bowleparty ist schon zum vierten Mal bei Malter in Flammen dabei. Zwei Tage lang ist sie im Strandbad Seifersdorf zu erleben. Am Freitagabend sind hier House und Elektro zu hören, mit DJ Pretty Pink und den Brothers Incognito. Am Sonnabend wird ab 11Uhr die Kinderbowle ausgeschenkt – mit einem Programm für die Kleinen. Abends stehen Jay Frog auf der Bühne und das DJ-Team Gundam und Asic. Von allen drei Strandbädern aus ist am Sonnabend, um 22.30Uhr, der Höhepunkt des Fests zu erleben: Feuerwerker Matthias Kürbs hat sich neue Lichteffekte einfallen lassen, die das Jubiläumsfeuerwerk besonders in Szene setzen.

Wer sein Auto in Dippoldiswalde abstellen will, kann mit dem Shuttlebus fahren. Der pendelt am Freitag ab 19 Uhr bis in die Nacht um 3 Uhr sowie am Sonnabend ab 10 Uhr bis nachts um 3 Uhr zwischen dem Busbahnhof und dem Seeblick in Paulsdorf. Am Sonnabend ab 14 Uhr pendelt auch die Bimmelbahn auf Rädern auf der Straße zwischen den drei Festplätzen. Und an beiden Tagen bietet die Wasserwacht den Bootsshuttle zwischen Malter, Seifersdorf und Paulsdorf direkt über die Talsperre an. Hier kostet eine Fahrt einen Euro, für Kinder 50 Cent.

Für den Nachhauseweg bietet sich auch der öffentliche Nahverkehr an. Die Weißeritztalbahn fährt zum Schmalspurbahnfestival mit vielen Sonderzügen. Für Nachtschwärmer sind die späten Züge interessant, die nur zwischen Freital und Malter verkehren. Einer fährt am Sonnabend 21.43 Uhr zurück nach Freital, einer 23.24 Uhr und der Letzte am Sonntagmorgen 1.17 Uhr.

Aus Sicherheitsgründen sind Rucksäcke auf den Festplätzen verboten, informiert Ronny Herrmann vom Organisationsteam. Sie müssen ins Auto zurückgebracht oder abgegeben werden. Am Einlass müssen sich die Besucher auf Personenkontrollen einstellen. „Es geht darum, dass keine Glasflaschen mit reingenommen werden“, sagt Herrmann.

