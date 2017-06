Malte ist die Stütze des Teams Am 16. Juni wollen Weißwassers Kitas mit der Welpenliga ins Guinness-Buch der Rekorde. Die SZ stellt Teilnehmer am Turnier vor.

Die Siegerkränze passen. Jetzt muss das Team Regenbogen nur noch gewinnen. © GP

Für die diesjährigen Welpen-Fußballer sind Steffen Mrotzeck und Marcel Müller verantwortlich. Bereits seit 2013 sind die Kicker aus dem Regenbogen in der Welpenliga dabei. Auf den großen Erfolg müssen sie dabei noch warten, aber auch bei Ihnen steht der olympische Gedanke vom Mitmachen an erster Stelle. Derzeit spielen elf Knirpse im Alter von fünf und sechs Jahren in der Mannschaft. Eine wichtige Stütze ist Malte. Durch seine Erfahrungen beim VfB Weißwasser besitzt er bereits ein gewisses Spielverständnis. Er hält die Abwehr zusammen, betont aber, dass für ihn das Team als Ganzes Vorrang hat. Ronja macht das Gewinnen am meisten Spaß. Für Helena, Paula und Adan zählt das Toreschießen.

Aber nicht der Sieg soll im Mittelpunkt stehen, sondern die Freude am Spiel, so Steffen Mrotzeck. Dabei werden auch viele soziale Kompetenzen gefördert. Die Kinder teilen sich beim gemeinsamen Trainieren schon selbstständig in Gruppen auf, gehen fair miteinander um und werden auch ans Verlieren herangeführt. Stolz berichtet Iven, wie er im letzten Turnier einem Spieler der gegnerischen Mannschaft aufgeholfen hat. Dies sind so die kleinen Momente im Sport, worüber sich alle Beteiligten freuen. Zurzeit suchen die Eltern, besonders die Familie Lieberwirth, noch Sponsoren für neue Spielbekleidung. Wer sich beteiligen möchte, einfach in der Kita melden. Aber Fußball ist nicht alles. Sport allgemein steht wöchentlich auf dem Programm, im Winter Eislaufen und dann gibt es ja noch die Bibliothek oder die Station Junger Techniker mit Frau Marschner und ihren Experimenten. (gp)

