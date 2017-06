Malschwitz ist die Oberschule los Der Landkreis übernimmt von der Gemeinde die Trägerschaft über die Schule mit 300 Schülern. Jetzt kann kräftig saniert werden.

Die Oberschule in Malschwitz. © Robert Michalk

Die Übernahme der Oberschule Malschwitz durch den Landkreis ist offiziell besiegelt: Am Montag haben Bautzens Landrat Michael Harig (CDU) und der Malschwitzer Bürgermeister Matthias Seidel (CDU) ihre Unterschriften unter den Vertrag zum Trägerwechsel gesetzt. Der Gemeinde ist damit eine große finanzielle Last genommen. Der Kreis wird in die Oberschule, deren Einzugsgebiet weit über Malschwitz hinausreicht, in den kommenden Jahren kräftig investieren.

Weil das Schulhaus in Malschwitz für die 300 Oberschüler eigentlich zu klein ist, will der Kreis perspektivisch die jetzige Grundschule im Ortsteil Baruth sanieren und als neuen Oberschulstandort ausbauen. Die Grundschüler sollen danach in das Malschwitzer Schulgebäude einziehen, das die Gemeinde zum künftigen Grundschulstandort ausbauen will. Einen konkreten Zeitplan für das Vorhaben gibt es noch nicht. (SZ/ju)

