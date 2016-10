Mallorca will für immer die Sommerzeit

Die Uhren sollen auf Mallorca nicht mehr umgestellt werden. © dpa

Am „Ballermann“ soll in Zukunft für Einheimische und Touristen „ewige Sommerzeit“ herrschen. Mallorca und auch die Nachbarinseln Menorca, Ibiza und Formentera wollen die Uhren in Zukunft im Herbst nicht mehr zurückstellen, um abends statt morgens mehr Helligkeit zu genießen.

Das Parlament der Balearen nahm einen entsprechenden Antrag der linksökologischen Partei Més de Menorca einstimmig an. Damit stellt es sich zugleich gegen umgekehrte Bestrebungen auf dem Festland, die Sommerzeit abzuschaffen. Nach der Annahme des Antrags soll sich die Regionalregierung in Madrid sowie Brüssel dafür einzusetzen, dass die Balearen künftig die Zeitumstellung aussetzen dürfen. Die ganzjährige Beibehaltung der Sommerzeit (MESZ) würde „gesundheitliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Vorteile“ mit sich bringen, heißt es in der Begründung. Aufgrund ihrer geografischen Lage sind die Balearen in Spanien am stärksten von den dunklen Nachmittagen im Winter betroffen. Das Parlament zieht einen Vergleich mit der im Nordwesten Spaniens gelegenen Region Galicien. Dort gehe die Sonne im Winter 50 Minuten später als in den Balearen unter. (dpa)

