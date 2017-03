Malerweg an Lochmühle wieder offen Ab Sonnabendvormittag ist der Weg wieder passierbar. Das marode Gebäude wurde gesichert.

Das Sperrschild an der Lochmühle in Lohmen kann abgenommen werden. Der Malerweg ist wieder offen. © Kristin Richter

Das seit Monaten gesperrte Stück des Malerwegs an der Lochmühle wird wieder freigegeben. Die feierliche Eröffnung findet am 11. März direkt an der Lochmühle statt. Bürgermeister Jörg Mildner (CDU) sowie Klaus Brähmig, Vorsitzender des Tourismusverbandes Sächsische Schweiz, werden vor Ort sein. Gleichzeitig ist dies der Startschuss für das ambitionierte Hotelprojekt „Wallhall-Lochmühle“. Der Dresdner Investor Hermann Häse wird seine Pläne persönlich vorstellen. Im vergangenen Juli musste der Malerweg neben der Lochmühle wegen Einsturzgefahr gesperrt werden. Mittlerweile wurde das Gebäude gesichert und das marode Dach entfernt. Perspektivisch soll das Gebäude denkmalgerecht wiederhergestellt werden. (kk)

Lochmühle, Richard-Wagner-Str. 101, 01847 Lohmen, OT Mühlsdorf, 11 Uhr

