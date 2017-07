Malerweg an der Lochmühle gesperrt Im Liebethaler Grund drohen Steine auf den Wanderweg zu fallen. Schon im Juni rollten Steinbrocken vom Hang ins Tal.

Der Eigentümer der Lochmühle hat Barrikaden errichtet, damit Felsbrocken nicht auf den Malerweg stürzen. Die Gefahr scheint aber nicht gebannt, weswegen der Wanderweg nun gesperrt werden muss. © Norbert Millauer

Der Malerweg muss entlang der ersten Etappe im Liebethaler Grund bis zum 8. September gesperrt werden, teilt die Gemeindeverwaltung Lohmen mit. Entlang der Lochmühle gehe die Gefahr von Steinschlägen aus. Ab Liebethal müssen Wanderer der Hauptstraße folgen, um zum Lohmener Ortsteil Mühlsdorf zu gelangen. Dann geht es weiter über die Richard-Wagner-Straße. Von Liebethal aus kommt man nach zwei Kilometern Fußmarsch auch zum Richard-Wagner-Denkmal, muss dann aber wieder zurückgehen.

Der neue Eigentümer der Lochmühle, Hermann Häse, warnt schon seit Längerem vor Steinschlägen an dieser Stelle. Vergangene Woche wollte er deshalb auf eigene Faust Trockenmauern oberhalb des Grundstücks abreißen, von denen eine akute Gefahr ausginge, so Häse. Erst im Juni wären Brocken heruntergekommen, die bis zu einem halben Zentner schwer waren. Doch die Landesdirektion stoppte den Abriss am 6. Juli. Die Arbeiten hätten ohne vorherige Genehmigung durch die zuständige Naturschutzbehörde begonnen, erklärt die Landesdirektion. (szo)

