Malerstar in Langebrück Der international bekannte Künstler Hubertus Giebe leitet mit einem Vortrag den Kunstmarkt ein. 35 Dresdner stellen ihre Werke aus.

Hubertus Giebe – hier in seinem Atelier – wird den Langebrücker Kunstmarkt einleiten. Er liest in der Stadtteilbibliothek aus seinem Essay „Ich bin ein Dresdner Maler“. © Archivfoto: Robert Michael

Landschaften, viele Porträts, aber auch abstrakte Bilder: Die Kunstwerke von Charly Hauswald aus Schönborn könnten unterschiedlicher nicht sein. Die Garage im Keller seines Hauses ist voll bis unter die Decke. Es finden sich Bleistiftzeichnungen, Acrylbilder oder auch Werke, die mit Glasmalfarben hergestellt sind. Zu seinem Werk gehören etliche Skulpturen, unter anderem Frauentorsi.

Der heute 68-Jährige hat als Jugendlicher in einem Mal- und Zeichenzirkel angefangen und dann ein Abendstudium an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden absolviert. Später wird er Ausstellungsgestalter im Dresdner Verkehrsmuseum. Seite einigen Jahren widmet er sich vollständig der Kunst. Er öffnete mehrmals bei der Aktion „Kunst offen“ sein Atelier. Jetzt macht er beim Neuen Kunstmarkt in Langebrück mit. Er ist einer von 35 Malern, Grafikern und Kunsthandwerkern, die im Bürgerhaus zu sehen sein werden. Sie zeigen verschiedene Mal- und Drucktechniken sowie Skulpturen aus Porzellan, Holz und Eisen, ebenso wie kunsthandwerkliche Objekte aus Ton, Polymer Clay, Textil, Papier und Leder.

Unbestrittener Star dürfte aber Hubertus Giebe sein. Der Dresdner Künstler war bereits mit einer Einzelausstellung auf der 44. Biennale in Venedig vertreten. Seine Bilder waren unter anderem auch in Chicago oder London zu sehen. Jetzt wird er den Langebrücker Kunstmarkt mit einem Vortrag einleiten. Giebe liest aus seiner Essaysammlung, insbesondere aus seinem Essay „Ich bin ein Dresdner Maler“. Darin setzt er sich mit der Stellung der sächsischen Residenzstadt in der Welt auseinander und unterzieht sie und die Gegenwart gleichzeitig einer fundamentalen Zivilisationskritik. Giebe fahndet nach dem Wahrhaftigkeitsgehalt der Kunst und kommt über Max Beckmann und Karl Hofer zu Oskar Kokoschka, der ebenfalls in Dresden gewirkt hat.

Zu hören ist der Vortrag am Mittwoch, dem 19. Oktober, in der Bibliothek Langebrück, Weißiger Straße 5. Beginn ist um 19 Uhr. Die Eröffnung des Kunstmarktes findet dann am Freitag, dem 21. Oktober, um 18 Uhr statt. Es spielt das Ensemble L´Anima Lirica. Kunsthistorikern Betina Kaun Hellerau wird den Markt eröffnen. Der Kunstmarkt lädt an diesem Abend bis um 21 Uhr zum Besuch ein. Am Sonnabend öffnet der Kunstmarkt von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag, dem 23. Oktober, von 12 bis 18 Uhr. Sonnabend- und Sonntagnachmittag gibt es jeweils auch ein Angebot für Kinder. „Die Besucher können bei einem Rundgang an allen drei Tagen die Aussteller persönlich kennenlernen und natürlich ihre Kunstwerke auch kaufen“, sagt Mitorganisatorin Petra Westphalen.

Nach mehrjähriger Pause gibt es somit in diesem Jahr wieder einen Kunstmarkt. Die zuletzt für 2014 geplante Veranstaltung fiel aus, da es nicht möglich war, das Niveau früherer Ausstellungen zu halten, erklärten damals die Organisatoren. Die Besucher waren immer wieder begeistert von dem Angebot. 2010 kamen mehr als 1 100 Gäste. Damals zeigten Freizeitkünstler Malerei und Grafik aber auch Filzarbeiten oder geschnitzte Figuren.

