Malerei für den Hausgebrauch Melanie Nicklisch hat sich dafür entschieden, mit Porträts und Wandgestaltungen ihren Lebensunterhalt zu verdienen – obwohl das nicht leicht ist.

Auch Möbel bemalt Melanie Nicklisch, wie diese Truhe für ein Kinderzimmer. Im Hintergrund hängt ein noch unfertiges Auftragsbild zum Thema Kuba. © Sebastian Schultz

Diesbar-Seußlitz. Gegenüber der Heinrichsburg im Erdgeschoss eines dreistöckigen Hauses mit grauer Fassade hat sich die junge Künstlerin Melanie Nicklisch ihr kleines Atelier eingerichtet. Der annähernd quadratische Raum, dessen schmale Fenster zur Straße hinausgehen, strahlt Behaglichkeit aus. Stifte und Farben warten ordentlich sortiert auf ihren Einsatz, an den Wänden hängen fertige und unfertige Bilder.

„Freischaffende Künstlerin war schon immer mein Berufswunsch“, erzählt die 32-Jährige. Nach der Schule ging die Riesaerin deshalb zunächst nach Nordrhein-Westfalen an ein Berufskolleg mit künstlerischem Schwerpunkt und arbeitete später einige Jahre bei einem Kunsthandwerksbetrieb in Neuhirschstein. Unter anderem ihr mittlerweile fünf Jahre alter Sohn gab den Ausschlag dafür, letztlich den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen und so den langgehegten Wunsch auch umzusetzen. „Ich bin dadurch einfach freier in meiner Arbeit, auch zeitlich flexibler und kann zum Beispiel auch mal am Abend arbeiten, was ich ganz gern tue“, erklärt sie.

Im Herbst 2015 war es dann so weit und Melanie Nicklisch gründete ihr Studio für Auftragsmalerei unter dem Namen „Butterfly Art“ (Schmetterlingskunst). Die ersten Aufträge kamen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Vor allem Wandgestaltung und Porträtmalerei beschäftigen sie seitdem. In Absprache mit den jeweiligen Auftraggebern entstehen so individuell gestaltete Werke ab 200 Euro aufwärts. Insbesondere zur Verschönerung von Kinderzimmern wird sie hinzugezogen.

Oder Leute wollen ihre Lieben in einem Porträt verewigen lassen. Zwar malt Melanie Nicklisch die Abbilder nach Fotos, allerdings „versuche ich, den Charakter des Porträtierten miteinfließen zu lassen.“ Das drückt sie auch über eine fantasievolle Hintergrundgestaltung aus. Zum Beispiel schwimmen fröhliche Fische durch ein Bild, das im Vordergrund ihren kleinen Sohn zeigt. Derzeit warten im Atelier noch zwei Gipsabgüsse von Babybäuchen auf ihre künstlerische Verschönerung durch Melanie Nicklisch – ein weiteres kleines Standbein von ihr.

Auch Malkurse zu geben, kann sie sich gut vorstellen. Dafür will sie allerdings die schöne Jahreszeit abwarten und dann den großen Garten ihres Hauses nutzen, der sich Richtung Elbaue erstreckt. Dort steht auch der Schmetterlingsstrauch, der in seiner Blütezeit oft voll von Tagpfauenaugen-Schmetterlingen ist. Diese eleganten Insekten dienten als Namenspaten für das noch junge Unternehmen der Malerin.

In dem Haus an der Weinstraße haben schon der Großvater und Vater von Melanie Nicklisch gelebt. Vor einigen Jahren übernahm sie es und saniert es zusammen mit ihrem handwerklich begabten Lebensgefährten Stück für Stück in Eigenleistung.

Besonders genießt die Künstlerin dort die Nähe zur Natur. So oft sie kann, läuft sie über die Weinberge, um frische Luft zu tanken, den Kopf frei und Inspiration für ihre Arbeit zu bekommen. Gern würde sie zukünftig mehr eigene Arbeiten realisieren, dafür bleibt momentan jedoch kaum Zeit. Steht doch die Weiterentwicklung ihres Unternehmens an erster Stelle: „Große finanzielle Sprünge kann ich zwar derzeit noch nicht machen, aber es funktioniert und geht bergauf“, kommentiert sie ihre wirtschaftliche Situation.

